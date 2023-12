Après la défaite de Toulon au Stadium de Toulouse, Pierre Mignoni regrettait le second acte des siens et la fin de première mi-temps. Le manager varois estime qu'un bonus défensif n'aurait pas été immérité pour le RCT.

Quel sentiment vous habite après cette défaite ?

Notre entame a été très bonne. Malheureusement, au milieu de la première mi-temps, nous sommes sanctionnés trois fois consécutivement et ça a remis Toulouse sur les rails. Ils ont repris confiance. Le résultat après le premier acte est logique, mais il faut reconnaître qu'ils ont été plus précis et nous ont mis à mal en seconde période.

Étiez-vous frustré de ne mener "que" de deux points (12-14) à la mi-temps ?

Oui. Comme je l'ai souligné dans ma première réponse, nous leur avons donné l'opportunité de rapidement revenir dans la partie. Ils se sont pelés les essais, il n'y a rien à dire, mais ce fut tout de même trop facile par moments pour eux. Ce passage avec trois fautes de suite nous a fait mal. Ensuite, sur la seconde mi-temps... Toulouse a gagné les collisions et a réussi à bien utiliser le jeu au pied pour nous mettre sous pression.

Avez-vous des regrets ?

Cela n'aurait pas été immérité de ramener un point mais c'est comme ça.

Vouliez-vous tenter la pénalité, quelques minutes avant le coup de sifflet final ?

Bien sûr ! Nous étions menés de huit points, cette pénalité nous aurait permis d'arracher un point. Enzo (Hervé) a tapé le poteau... tant pis.

Dimitri Delibes et Anthony Jelonch ont su être décisifs. Dany Priso a également été à son avantage, au contraire de Dan Biggar ou Gabin Villière. Voici le baromètre du match entre Toulouse et Toulon \u2b06\ufe0f\u2b07\ufe0fhttps://t.co/eD8lBCtIUE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 23, 2023

Y a-t-il tout de même quelques éléments de satisfaction ? On pense notamment au match de Marius Domon, votre jeune arrière...

Oui bien évidemment. Marius est un jeune joueur qui est désormais habitué au Top 14 puisqu'il évolue avec l'équipe première depuis une saison maintenant. Il possède un très bon pied gauche et il est très courageux. Je suis confiant pour lui quant à la suite.

En le titularisant face à son ancien club, avez-vous voulu envoyer un message à Yannick Youyoutte ?

Ce n'est pas un hasard. Yannick méritait cette titularisation, et il aurait même dû être aligné il y a deux semaines, j'en avais parlé avec lui. Ce samedi soir, il a fait cinquante minutes de très bon niveau, c'est positif pour les prochaines semaines.