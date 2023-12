Le manager de l'ASM Christophe Urios a avoué qu'il croyait les siens capables de renverser le match face à Pau. Mais les Clermontois ont finalement échoué (20-11) et peuvent avoir des regrets.

Clermont s'est-il réveillé trop tard pour gagner ce match ?

Même en se réveillant tard, je pensais que nous allions gagner ! Nous avons quand même eu deux balles de match. La première mi-temps, je ne l'explique pas trop. Des deux côtés, il y a eu des en-avant, tout le monde a eu du mal à se lancer. Mais nous faisons cadeau d'un essai et nous tournons à la mi-temps à 10 à 3 sans avoir fait grand-chose. Par contre le début de la deuxième mi-temps n'est pas très bon pour nous. Nous avons eu une très mauvaise sortie de terrain deux fois et nous avons pris un essai qui nous fait du mal. C'est rageant de sortir de là sans point. Je pensais vraiment que nous allions le renverser à partir la 70e.

Votre touche vous a-t-elle autant apportés que desservis ?

La touche a été paradoxale aujourd'hui. Elle a été parfois brillante, même sur le contre, et elle nous coûte presque le match. Nous donnons un essai là-dessus, sur le dernier maul nous n'arrivons pas à aplatir... Je pense surtout à cette touche que nous perdons alors qu'il restait un peu plus de cinq minutes. Pour moi, c'est un vrai tournant du match car nous étions dominateurs. C'est dur mais c'est à travers ces souffrances et ces sacrifices que nous arriverons à trouver de la régularité en Top 14.

Dans un match âpre et disputé, les Palois s'imposent au stade du Hameau (22-11). Les Clermontois, hors des clous du bonus défensif, ont pourtant laissé la sensation, par moments, de pouvoir obtenir quelque chose de ce déplacement en Béarn.

Le résumé \u2935\ufe0f

Vous avez connu pas mal de malchance avec le forfait de Bautista Delguy et la blessure rapide de Benjamin Urdapilleta. Cela joue-t-il un rôle dans la performance de l'équipe ?

Les dieux du rugby ne sont pas toujours avec nous. En fait, c'était Thomas Rozière qui devait jouer à l'aile mais il a été malade avant-hier. C'est Bautista Delguy qui rentre mais qui a eu une gastro. Donc nous partons avec Anthony Belleau derrière et Alex Newsome à l'aile. Mais Benjamin Urdapilleta se blesse rapidement, ce qui a fait que nous étions obligés de nous réorganiser encore une fois. Mais ce n'est pas cela qui a fait que la première mi-temps était crispée. Les contacts étaient rudes.

Vous a-t-il a manqué de prises de risque dans ce cas ?

Je ne sais pas ce que ça veut dire, la prise de risque. Il a manqué surtout de vitesse en première période. Sur nos systèmes de jeu, nous étions trop lents. Les rucks étaient lents, comme les transmissions. Il y a eu des erreurs faciles... Ce qui nous a également manqué en première mi-temps, c'est le jeu au pied long de Pau.

Comment se blesse Urdapilleta ?

Sur la lutte aérienne, il se fait prendre le bras et il serait tombé sur l'épaule. Ça paraît tendineux, je ne sais pas.

Comment avez-vous trouvé vos remplaçants, qui ont fait basculer le match ?

L'apport du banc a été plutôt banc. Ce que j'aime, c'est cette envie de refuser la défaite. Ils sont rentrés avec cet état d'esprit. Nous aurions pu retourner le match...

Vous avez du travail devant vous pour préparer la réception de l'UBB...

Ça va être dur contre une belle équipe de Bordeaux qui joue plutôt bien avec de la vitesse... C'est un peu le contraire de nous !