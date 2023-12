Même s'il s'est dit ravi de la victoire de son équipe et a souligné l'apport de certains joueurs comme Habel-Kuffner, Halaifonua ou encore Marchant, l'entraîneur de l'attaque et du jeu au pied Morgan Parra a pointé du doigt la fébrilité de ses joueurs en fin de rencontre alors qu'ils étaient en supériorité numérique.

Comment analysez-vous cette victoire ?

Comme dans tous les sports, l’essentiel, c'est de gagner. Aujourd’hui, on est allé chercher une victoire. Certes, beaucoup de choses n’ont pas été tops. On a été pris au niveau de la possession, au niveau de l’occupation aussi, notamment en début de rencontre. À la fin, en supériorité numérique, nous n’avons pas assez joué. On a joué un peu à l’envers. Est-ce qu’on a eu peur de gagner ? Pourtant, nous sommes rentrés sur le terrain avec beaucoup d’intentions. Ça s’est vu en première mi-temps où on a essayé de jouer les coups. Même un peu en deuxième mi-temps jusqu’au carton rouge de Danty. Seulement, après ce fait de jeu, on a commencé à rendre les ballons, à s’éparpiller et même, entre guillemets, à faire n’importe quoi. À nous de travailler sur ces erreurs. Mais je retiens tout de même la victoire.

Le Stade français s'est imposé face à La Rochelle (18-13). Les Parisiens, grâce à deux essais inscrits par Ward et Hamdaoui, ont pris le meilleur sur des Rochelais réduits à quatorze après l'exclusion du capitaine Jonathan Danty.

Comment avez-vous trouvé Joe Marchant qui semble de plus en plus prendre ses marques ?

Oui, Joe a fait un bon match. C’est un joueur qui vient d’arriver. Un peu comme Brad Weber qui prend de l’ampleur. Aujourd’hui, il a pris le jeu à son compte. Et Joe Marchant, dans le même registre, a été présent. Mais je préfère m’attarder sur le jeu global. Défensivement, on a été pris un peu par les Rochelais lorsqu’ils ont tenu le ballon. Offensivement, on a fait des choses simples mais dans notre cadre de jeu. En revanche, ce n’est pas normal d’être aussi faible sur les 20 ou 25 dernières minutes.

La défense des ballons portés semble être, comme la semaine dernière contre Leicester, un point faible récurrent…

Le problème, c’est que sur cet essai rochelais on défend à six contre huit car deux joueurs ne vont pas dans le maul. Ce n’est pas possible. On va revoir ça en interne. Il y a des choses à régler. Mais c’est une faute. Il faut laisser le temps à Karim (Ghezal) de laisser son empreinte.

Comment jugez-vous le retour de Giovanni Habel-Kuffner ?

On a bien senti qu’il avait envie de se racheter vis-à-vis du groupe. Dans ce rugby moderne, avoir un gros porteur de balle, c’est important. Regardez ce qu’il s’est passé quand Skelton est entré en jeu. Il a fait mal à chaque impact. Il monopolise trois défenseurs et ça crée forcément des décalages. Pour nous, il est donc important d’avoir des joueurs dans ce registre comme Giovanni ou Tanginoa (Halaifonua).

Le Stade français reste en haut du classement. Comment jugez-vous cette première partie de saison ?

Nous sommes dans les clous, mais le championnat est long. Un véritable marathon. Tout peut aller très vite. Certes, aujourd’hui ça n’a pas été un gros match, mais ce genre de rencontres, il faut savoir les gagner. On l’a fait. Tant mieux.