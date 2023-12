L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Après les demis de mêlées, place au meilleur numéro 10 ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Camille Lopez (Bayonne)

À peine sorti de huit années au sommet avec Clermont, le demi d'ouverture international a ébloui la saison de l'Aviron bayonnais. Tout sauf en pré-retraite au pays Basque, Camille Lopez a été impitoyable face aux perches (182 points marqués) et indispensable au sein de l'attaque bleue et blanche. Leader des drops marqués sur 2023, le numéro 10 français a rayonné sur toute l'année, finissant la saison 2022-2023 à la première place au classement des étoiles Midi Olympique.

34 ans, 1,76m, 90kg

Avec Bayonne : 22 matchs, 22 fois titulaire, 222 points

Romain Ntamack (Toulouse)

Dans un style différent, le numéro 10 toulousain s'est montré indispensable dans la conquête du 22ème bouclier de Brennus toulousain. Au-delà de son exploit resté dans la légende, en finale du Top 14 face à La Rochelle, Romain Ntamack a été le catalyseur de l'attaque rouge et noire. Délesté du tir au but au profit de Thomas Ramos, l'ouvreur international a parfaitement su animer le jeu de ses partenaires.

24 ans, 1,86m, 86kg

Avec Toulouse : 6 matchs, 6 fois titulaire, 10 points

Antoine Hastoy (La Rochelle)

Son arrivée en Charente-Maritime suscitait autant d'enthousiasme que de questions. Antoine Hastoy allait-il parvenir à s'imposer chez le champion d'Europe, après son début de carrière passé à Pau ? Le demi d'ouverture a répondu par l'affirmative avec des prestations de haut vol pour sa première saison à La Rochelle. En Champions Cup, Hastoy a été l'un des grands hommes du deuxième sacre maritime alors qu'en Top 14 son efficacité au but et son animation ont été indispensables à Ronan O'Gara.

26 ans, 1,80m, 86kg

Avec La Rochelle : 16 matchs, 14 fois titulaire, 185 points

Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)

Autre maestro de notre championnat, le Bordelais a une nouvelle fois conforté sa place parmi les meilleurs ouvreurs du Top 14 cette année. Matthieu Jalibert a été capital dans la saison de l'UBB, avec notamment une performance magistrale en barrage face à Lyon, où il a inscrit quatorze points. Depuis son retour de la Coupe du monde, le Girondin a logiquement repris sa place de maestro, à l'instar de sa dernière prestation contre le Lou.

25 ans, 1,84m 86kg

Avec Bordeaux-Bègles : 11 matchs, 10 fois titulaire, 72 points

Benjamin Urdapilleta (Castres et Clermont)

L'Argentin semble éternel. Au milieu de la saison tourmentée du Castres olympique, Benjamin Urdapilleta a toujours été le guide de ses coéquipiers, que ce soit au tee ou dans la mentalité. À trente-sept ans, "Urda" a souvent sauvé les siens avant de partir à Clermont, et rejoindre Christophe Urios. Depuis son arrivée en Auvergne, le Puma s'est naturellement imposé en taulier du poste et a notamment été le grand artisan des victoires de l'ASM face à La Rochelle et le Racing 92.

37 ans, 1,78m, 86kg

Avec Castres : 9 matchs, 9 fois titulaire, 102 points

Avec Clermont : 8 matchs, 8 fois titulaire, 76 points

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !