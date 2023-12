Dans une rencontre remportée par le Stade français (18-13), Giovanni Habel-Kuffner a signé une belle rentrée après sa mise à pied. Le trois-quarts centre Joe Marchant a sans doute réalisé son meilleur match avec le Stade français. Quant au capitaine rochelais, Jonathan Danty, il a été expulsé pour un mauvais geste...

Les tops

Giovanni Habel-Kuffner

Pour son retour après sa mise à pied, le troisième ligne centre du Stade français Giovanni Habel-Kuffner avait faim. Il n’avait plus rejoué depuis la défaite parisienne à Pau et cette malheureusement sortie nocturne, non autorisée par le staff technique, ponctuée d’un coup asséné à un membre du staff de la section paloise, et ça s’est vu. « HB » avait faim de ballon. Le premier de la rencontre fut pour lui et il a donné le ton de sa performance. A chaque prise de balle, il a placé son équipe dans l’avancée. Il aurait même pu être l’auteur du premier essai de son équipe si l’arbitre de la rencontre Thomas Charabas n’avait pas fait appel à la vidéo, jugeant illicite finalement une charge de Kylan Hamdaoui (13e). Il a finalement cédé sa place un peu avant l’heure de jeu, semblant souffrir un peu du rythme de la rencontre. Logique, forcément logique.

Joe Marchant

Joe Marchant a peut-être réalisé son meilleur match depuis son arrivée dans la capitale. L’international anglais s’est montré très percutant et beaucoup plus présent dans le jeu que lors de ses précédentes sorties. Il a surtout été à l’origine du premier essai de son équipe. C’est lui qui a déchiré le premier rideau défensif rochelais pour servir à son intérieur son partenaire du centre Jérémy Ward. En défense, il a répondu au défi rochelais, notamment face à Jonathan Danty.

Tanginoa Halaifonua

Il ne fait pas beaucoup de bruit, l’ancien pensionnaire de Pro D2 avec Grenoble. Mais alors, quelle activité ! Tanginoa Halaifonua est au four et au moulin. En défense, il assène des plaquages monstrueux. Allez donc demander aux Rochelais ce qu’ils en pensent. En attaque, il est toujours parmi les premiers au soutien. Depuis son retour de la Coupe du monde qu’il a disputé avec le Tanga, il est quasiment indéboulonnable. Et pour cause. Samedi soir, il a encore réalisé une grande performance. Il est d’ailleurs le seul joueur de la troisième ligne à avoir disputé l’intégralité de la rencontre.

Le Stade français s'est imposé face à La Rochelle (18-13). Les Parisiens, grâce à deux essais inscrits par Ward et Hamdaoui, ont pris le meilleur sur des Rochelais réduits à quatorze après l'exclusion du capitaine Jonathan Danty.

Le résumé \ud83d\udd3dhttps://t.co/vI2QVUEc12 pic.twitter.com/waeu2iGRCy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 23, 2023

Les flops

Antoine Hastoy

Placé à l’arrière en l’absence de Brice Dulin, Antoine Hastoy n’a pas franchement brillé dans cette rencontre. D’emblée, il a raté une pénalité dans ses cordes (10e). Un coup de pied de « cadet », peinant à parvenir jusque… sous les perches avec un ballon à la trajectoire très aléatoire. Il en raté une deuxième légèrement excentrée sur le côté droit qui aurait pu permettre à son équipe de regagner les vestiaires à la pause avec seulement quatre points de retard. Bref, une sortie peu convaincante.

Jonathan Danty

Sous doute rêvait-il d’un autre scénario pour son premier capitanat avec le Stade rochelais. Peut-être encore plus pour son retour au Stade Jean-Bouin, terre de son éclosion et de ses premiers exploits. Las, Jonathan Danty a été expulsé pour un geste d’humeur sur Jérémy Ward (47e). Une mauvaise réaction plus qu’une agression. Un coup de pied pour se dégager du trois-quarts centre sud-africain le retenant par la jambe, ce dernier écopant d’ailleurs d’un carton jaune au passage. Avant cela, Danty avait été égale à lui-même, imposant sa densité physique. A l’image de cette charge faisant voler le demi de mêlée Brad Weber à la demi-heure de jeu.

Teddy Iribaren

Pour sa quatrième titularisation de la saison en Top 14, Teddy Iribaren n’a pas franchement brillé face au Stade français. Sa performance a même tranché avec celle de Thomas Berjon, plus incisif lors de son entrée en jeu. L’ancien Racingman a peiné dans l’animation, ne faisant pas toujours les bons choix. Sans doute s’en est-il aperçu car il montré quelques signes de nervosité. Tant et si bien qu’il a été pénalisé à la demi-heure de jeu pour avoir balancé le ballon loin des Parisiens qui voulaient jouer rapidement. Dix mètres de plus offerts par l’arbitre de la rencontre qui ont permis à Joris Segonds d’inscrire une pénalité facile.