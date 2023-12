La quatorzième journée de Pro D2 s'est jouée jeudi et vendredi sur les terrains de l'Hexagone. Plusieurs surprises sont à relater dans une journée très intéressante. Voici les enseignements de la soirée.

Marques et Costa Storti, duo de folie !

Béziers a une nouvelle fois été porté par son duo Marques-Costa Storti ! Sur le premier essai, Samuel Marques a parfaitement laissé un jeu au pied de contre dans l'aire de jeu. Raffaele Costa Storti a surgi de nulle part pour récupérer la balle. Après un relais de Paul Record, c'est Samuel Marques qui envoie son compatriote à l'essai. Dix minutes plus tard, rebelote ! Décalé sur son aile, le joueur bientôt de retour au Stade français a effectué un coup de pied de recentrage, "à l'ancienne" pour... Samuel Marques. Le demi de mêlée a retrouvé son ailier qui a inscrit son quatrième doublé de la saison !

Les Lusitaniens s'affirment comme les hommes forts de l'ASBH qu'ils portent depuis leur retour du Mondial. Les Dromois, malgré une belle deuxième mi-temps où ils ont souvent poussé les Biterrois à la faute, repartent avec zéro point (10-20 score final)... Quatrième succès consécutif de l'ASBH, le deuxième de rang loin de l'Hérault.

Montauban et Bosviel à la fête

Montauban n'avait jamais gagné à Armandie avant 2023. Pourtant, pour la deuxième fois consécutive, ce sont bien les Vert et Noir qui l'ont emporté en terre agenaise, au terme d'un match à couper le souffle (10-12). Derrière au score durant l'ensemble de la partie, les hommes de Pierre-Philippe Lafond s'en sont, bien sûr, remis à leur homme providentiel : Jérôme Bosviel. Auteur de tous les points de son équipe, l'ouvreur s'est surtout signalé en passant deux drops plus qu'importants.

Le premier après la sirène en première période et le second lors de la dernière minute de la partie pour offrir aux siens un succès de prestige. Renversant, l'USM devient la première équipe à faire tomber Agen à domicile cette saison. Surtout, Montauban est maintenant dans le top 6 de Pro D2 après cette deuxième victoire de suite. Pour Agen, il va falloir se rattraper rapidement.

Voici les résultats de la soirée de Pro D2 !https://t.co/eRW8WFhkrg — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 15, 2023

Soyaux-Angoulême se fait peur

Malheur au perdant dans cette rencontre entre l'avant-dernier, le SAXV, et le dernier, Rouen. Les hommes d'Alexandre Ruiz ont très bien démarré le match avec un essai de Pierre Lafitte et ont vu leurs adversaires écoper de deux cartons jaunes, par Kévin Bly et Alex Luatua. Mais voilà, les pensionnaires de Chanzy n'ont pas toujours réussi à confirmer leur domination, la rencontre s'est tendue et les Rouennais ont, petit à petit, recollé au score, avec, notamment, un essai de Baptiste Mouchous. En vain, Soyaux-Angoulême s'est imposé 20-13. Dominateurs dans le second acte, les Normands ont commis trop d'erreurs avec le ballon pour être récompensés et s'enfoncent en bas du classement...

Cet important succès pour le maintien est, en revanche, terni par la sortie sur blessure de Ben Botica pour le SAXV. La trêve hivernale arrive donc à point nommé pour les Charentais qui pourront soigner leur ouvreur sorti en boitant bas...

Laousse Azpiazu prince de Boniface

Longtemps, Montois et Columérains se sont rendus coups pour coups. Mais, dans leur antre, ce sont les Landais qui sont restés maîtres en s'imposant. C'est pourtant l'inamovible Anthony Coletta qui avait marqué le premier essai de la soirée. Mais un autre joueur, tout aussi inamovible, et bien connu des suiveurs de la Pro D2, a permis à Mont-de-Marsan de recoller au score, puis de passer devant : Yoann Laousse Azpiazu, auteur d'un 100% au pied et d'un essai. Joseva Tamani réduira la marque en fin de rencontre mais ce sont bien les Montois qui se sont imposés 25-20, portés par les... 25 points de leur arrière !

Yoann Laousse Azpiazu auteur de 25 points.

Nevers enfonce Grenoble

Comme si Grenoble avait besoin de ça... Sanctionnés par la DNACG jeudi par un retrait de six nouveaux points au classement, les Isérois avaient absolument besoin d'un succès face à Nevers pour compenser. Mais au Stade des Alpes, rien ne s'est passé comme prévu. En manque de confiance, les Grenoblois se sont fait punir par l'USON d'un Arthur Mathiron intenable (27-37).

Auteur d'un doublé, le jeune ailier a fait beaucoup de mal à une équipe de Grenoble menée 13 à 34 à la mi-temps, alors qu'elle avait inscrit le premier essai du match ! Au final, le score restait lourd et Grenoble s'enfonçait encore un peu plus au classement. Nevers fait la bonne opération et reste au contact de Béziers, troisième.

Le paradoxe Aurillac

Toujours aucune victoire à l'extérieur mais tout proche du top 6 de la Pro D2... C'est dire à quel point les Aurillacois sont sereins sur leur pelouse de Jean-Alric ! Face à Dax ce vendredi, les hommes de Roméo Gontineac ont d'abord dû user de patience avant de décanter la situation face à Dax (37-20). Un succès bonifié qui rappelait à quel point les Cantalous sont paradoxaux.

Aux portes du top 6, il leur manque désormais un succès à l'extérieur pour prouver qu'ils ont véritablement le niveau pour s'installer durablement dans le haut du tableau de Pro D2. Ce manque de constance se constate aussi pendant les matchs. Peut-être leur problème se situe-t-il au niveau de la profondeur d'un effectif pourtant bourré de talent. Le match contre Béziers sera un gros test.

Provence en costaud

Dynamiques opposées en début de rencontre avec des Provencaux vainqueurs à Vannes la semaine précédente quand les Basques ont perdu chez eux, contre l'ASBH. Si Lucas Martin a vite marqué le premier essai pour les hommes de Mauricio Reggiardo, ceux de Simon Mannix depuis cette semaine, ont pris confiance petit à petit, sont devenus dominateurs et ont fini par marquer, grâce à Billy Searle.

Dès le retour des vestiaires, Provence a accéléré et Inga Finau puis Sione Tui ont récompensé les leurs en bout de ligne. Mais, malgré un classement peu enviable, les Biarrots sont capables d'un coup d'éclat, en témoigne la belle séquence basque conclue par Simon Augry. Insuffisant, d'autant qu'Adrien Lapègue a marqué le quatrième essai des siens. Le deuxième essai de Billy Serale n'a fait que relancer le suspense, victoire d'Aix-en-Provence 29-21.