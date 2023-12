L'ASBH a remporté une victoire importante sur la pelouse de Biarritz. À l’issue du match, les Biterrois étaient satisfaits d'avoir tenu le score et se projettent avec ambition sur la suite du championnat.

Sur la victoire importante sur la pelouse d'Aguilera

Pierre Caillet : Nous étions venus avec de l'ambition. Nous connaissions le contexte ici à Biarritz (quatorzième avant le début de la 13e journée, N.D.L.R.). C'était le bon moment pour aller chercher cette victoire. Je suis fier de l'investissement des joueurs. Ce succès amène beaucoup de confiance. En début de saison, nous manquions un peu de repère, il fallait que tout rentre dans l'ordre. Petit à petit, notre groupe devient de plus en plus fort. Il s'apprécie. Il travaille. Et les repères communs nous obligent peut-être à moins faire tourner l'équipe. La période après la Coupe du monde n'est pas propice pour faire de la rotation.

Sur l'ambition de disputer les phases finales

C'est bien de le dire, maintenant il faut le faire. On prend les matchs les uns après les autres. Nous progressons pour devenir encore plus solide. Il faut que nous ayons confiance en nous et en notre jeu que nous produisons tous les week-ends.

Je savais que nous avions les ressources nécessaires

Le nouveau rôle d'ouvreur pour Charly Malié

Charly Malié : L'ouverture c'est mon poste de formation. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas occupé ce rôle, mais c'est aussi car je vais moins vite alors je m'y retrouve plus (rires). En tout cas, la position où je joue m'importe peu, tant que je peux aider mon club à performer, c'est le principal. Je suis fier d'être Biterrois et je le revendique. J'ai envie de vivre de belles choses.

Sur le début de match parfait de Béziers

Samuel Marques : C'est plus facile de commencer par un score en notre faveur. C'est une des premières fois où nous marquons très vite. C'est le travail de l'équipe. Du groupe. Nous vivons bien ensemble et ça se voit sur le terrain.

Sur la fin de match

Pierre Caillet : Ils ont deux pénalités pour aller chercher le nul. Ils ont préféré aller en touche. Biarritz a poussé en début de seconde mi-temps. Nous avions bien préparé leur coaching pour leur répondre. Notre équipe termine très fort les matchs. Je savais que nous avions les ressources nécessaires.

Il faut savoir jouer avec la limite

Charly Malié plusieurs fois chahuté durant le match

En vieillissant, je deviens un peu con. On peut mettre la faute sur les deux. Je suis aussi pénible. Ils ont essayé de me chatouiller. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté, mais il n'y a aucun problème.

Marques sur son rôle de leader

Être un poison sur le terrain ? Ce n'est pas très gentil, je le prends mal (sourire). Franchement, je ne sais pas, pour moi c'est le rôle du numéro 9. Il est vrai que j'aime bien parler avec l'arbitre, être présent. Il faut savoir jouer avec la limite. En ce moment, j'ai un peu chaud. Ma faute ? Je pense que je peux prendre un carton jaune.