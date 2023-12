Pro D2 - Avec du suspens, Mont de Marsan se reprend à domicile face à Colomiers

Pro D2 - Après deux défaites consécutives, les Montois ont retrouvé la victoire (25-20) devant leur public non sans difficulté.

Les Montois passeront les fêtes de fin d'année avec le sourire. Ils terminent l'année 2023 de la meilleure des manières possibles avec une victoire 25-20 à domicile. Après deux défaites consécutives à l'extérieur, les jaune et noir prouvent une fois de plus qu'ils sont très difficiles à vaincre à domicile.

Les Montois passeront les fêtes de fin d'année avec le sourire. Ils terminent l'année 2023 de la meilleure des manières possibles avec une victoire 25-20 à domicile. Après deux défaites consécutives à l'extérieur, les jaune et noir prouvent une fois de plus qu'ils sont très difficiles à vaincre à la maison

Yoann Laousse Azpiazu homme à tout faire

Quoi de mieux pour se relancer qu'un match à domicile face à un adversaire à sa portée ? Invaincus au stade Andre-et-Guy-Boniface depuis le 25 août dernier et une défaite face à Vannes, les Montois devaient se rassurer et repartir de l'avant face à une belle équipe de Colomiers qui répond aux attentes depuis le début de saison.

Dans un début de rencontre animé, les jaune et noirs ne tardent pas avant d'inscrire les premiers points. Après dix minutes de jeu, le buteur landais, Yohan Laousse Azpiazu marquait sa première pénalité de la soirée. La première d'une longue série pour le numéro 15 Montois.

Mais Colomiers n'était pas venu pour regarder son adversaire du soir se relancer et faire le plein de confiance devant son public. Les Columérins décidaient de monter en intensité et inscrivaient un premier essai à la 25 ème minute de jeu. Dans une première période peu animée, les fautes se multipliaient et les Montois en profitaient pour grappiller de précieux points. Après trois pénalités consécutives, le Laousse Azpiazu avait l'occasion de permettre à son équipe de retourner aux vestiaires en étant devant au score. Le numéro 15 ne se manquait pas et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur le score de 12 à 10 pour les locaux.

Une fin de match à suspens