Pro D2 - Les Héraultais sont encore allés chercher un succès loin de leurs bases, en s'imposant à Valence-Romans (10-20) au Stade Georges-Pompidou. Après un premier acte solide où Storti s'est illustré par un nouveau doublé, les hommes de Pierre Cailllet ont résisté au retour des Drômois et terminent l'année 2023 en trombe en s'installant sur le podium du championnat avec autorité.

Béziers s'impose à l'extérieur dans l'antre de Georges-Pompidou (10-20) face à Valence-Romans dans le cadre de la 14 ème journée du championnat de Pro D2.

Entre des Drômois soucieux de s'extirper d'une zone rouge qui se rapproche dangereusement et des Héraultais en quête d'une ambition qui ne cesse de s'affirmer, le duel proposé à Georges-Pompidou s'annonçait intense. Et si les Biterrois montraient une envergure notable dans le jeu, un contre meurtrier viendra confirmer cette forme étincelante. Une sortie de camp de Marques récupérée par Storti, un échange de passes et un timing parfait, enverra l'ailier inscrire le premier essai de la rencontre (0-7, 15 ème). Les locaux réagiront dans la foulée, suite à une jolie possession dans les 22 mètres adverses, concrétisée par Meret au pied (3-7, 20 ème). Mais les Héraultais en avaient encore sous le capot.



Storti, décidément en verve depuis son retour du Mondial, inscrira un doublé après une action rondement menée dans le couloir gauche et une entente diabolique avec son acolyte Marques pour aller au bout de cette intention (3-14, 24 ème). Le tout contre le vent, alors que les hommes de Fabien Fortassin éprouvaient les pires difficultés dans la conservation, se débarrassant trop souvent au pied du ballon comme un aveu d'impuissance. L'écart était notable à la pause alors que les deux équipes auraient pu scorer, mais les défenses reprenaient le dessus, même si à ce moment de la partie, l'ASBH faisait la belle affaire face à des Drômois perturbés dans leur entreprise.

Les vertus biterroises



Tandis que la pelouse devenait franchement boueuse à souhait, les locaux montraient des qualités dans le jeu courant, n'hésitant jamais à relancer la moindre opportunité. Pourtant, Marques rajoutait tout de suite la pénalité quelques minutes après la reprise, histoire de couper les jambes (3-17, 43 ème). Les Damiers retourneront au combat et enverront des séquences de pilonnage en règle dans la ligne biterroise. Problème, les Héraultais sont denses à l'impact et démontrent une vigueur de tous les instants. Seul bémol, alors que Madigan avait écopé d'un carton jaune pour fautes répétées, Iashagashvili marquera un essai quasiment sans opposition sur l'une des rares erreurs d'inattention des visiteurs (10-17, 55 ème). Par la suite, les Héraultais confisquaient le ballon, alternant le petit périmètre, mais surtout le jeu au pied efficient contraignant les locaux à s'épuiser dans les remontées du ballon.



Dreuille scellera le score dans les arrêts de jeu, suite à un contest de Van Bost sur les 22 mètres (10-20, 80 ème) et les Rouge et Bleu pouvaient lever les bras au ciel après ce rude combat mené. L'ASBH termine en trombe cette année 2023. 4 succès consécutifs et des arguments notables. Pierre Caillet et ses troupes ont fait le job et cochent toutes les cases pour être l'équipe à sensation de cette édition. Valence-Romans fut muselé longtemps, contré sur plusieurs registres et en manque de franchissement face au mur biterrois, l'opération maintien sera plus que jamais dans les têtes pour la deuxième partie de la saison.