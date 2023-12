Après une première sanction de 6 points contestée, puis confirmée au mois d’octobre, c’est depuis hier à 12 points de pénalité au classement (plus 3 points avec sursis) que les Grenoblois doivent désormais faire face. Pour quels motifs ? Éléments de réponse, ici...

En matière de cadeau pour les fêtes de fin d’année de la part des instances, le FC Grenoble pouvait difficilement espérer pire. D’abord rétrogradé financièrement en Nationale à l’issue de la saison dernière, le FCG avait été finalement sauvé en appel, tout en se voyant sanctionné de six points de pénalité (4 points + révocation d’un sursis de deux points) au début de la saison. Une sanction d’abord contestée avec véhémence par le club qui en avait fait appel, avant de vitupérer plus encore sa confirmation par le CNOSF au mois d’octobre, le club étant même allé jusqu’à engager une procédure au tribunal administratif de Grenoble.

En attendant ? S’ils ont accusé dans un premier temps le coup sur le terrain, les coéquipiers de l’impeccable capitaine Steeve Blanc-Mappaz ont finalement fait le travail sur le terrain, enclenchant une série de quatre victoires pour combler leur déficit et réintégrer, depuis la semaine dernière… Une place que ces derniers comptaient bien confirmer ce vendredi avec la réception de Nevers, jusqu’à ce que jeudi soir, la terrible nouvelle tombe comme un couperet. Celle d’une nouvelle sanction de six points (ou plus exactement de neuf points, dont trois avec sursis) pour "incohérence et/ou invraisemblance du budget actualisé" et "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP et/ou du Conseil de discipline du rugby français" du règlement de l'Autorité de régulation." Soit désormais un total de 12 points de sanction (auxquels pourraient donc en être rajoutés trois…) pour lesquels le club a annoncé son intention de faire appel, qu’il doit finaliser en moins d’une semaine.

Un déficit sous-estimé de 2 millions et 250000 euros de primes non déclarées pour 2022-2023

Faut-il y voir une forme d’acharnement des instances vis-à-vis du club, payant ici le prix de la communication pour le moins agressive de son président Patrick Goffi (sanctionné par ailleurs d’un blâme et de 5000 euros d’amende au mois de novembre) ? On en avait, pour être objectif, déjà eu un aperçu lors de la grossière affaire des « couleurs de casques », pour laquelle les joueurs alpins avaient finalement décidé de se mettre au pli. Les thuriféraires du FCG et ses plus fidèles supporters ne manqueront d’ailleurs pas d’abonder dans le sens du complot, la dernière sanction du FCG ayant – drôle de hasard – été symboliquement prononcée la veille d’un Grenoble-Nevers où le club souhaitait pour la première fois mettre à l’honneur ses Mammouths de 1993.

C’est en effet au motif d’un déficit sous-évalué pour la saison 2022-2023 (déclaré par le club à 2,6 millions au mois d’avril, celui-ci s’est en effet avéré estimé à 4,5 millions par l’équipe Goffi à son arrivée), ainsi que pour 250000 euros de primes de phases finales non déclarées (qui ont été en réalité intégrées au budget… 2023-2024) que le club a cette fois été épinglé, cette prime correspondant aux yeux de l'A2R à un dépassement de la masse salariale autorisée. Injuste, sachant que l’équipe dirigeante actuelle se démène pour rétablir la situation dont elle a hérité ? Chacun se fera son opinion... Reste que l’avenir à court terme de l’équipe peut poser question, l’effectif actuel se trouvant épuisé par ces rebondissements à répétition. Ainsi, quatre départs de cadres de l’équipe ont d’ores et déjà été actés (Montagne, Massa, Qadiri, Aptsiauri), tandis qu’une douzaine d’autres pros de l’effectif seront en fin de contrat au mois de juin. Situation d’autant moins idyllique qu’après ce nouveau retrait, le FCG a dégringolé à la 13e place du classement, à seulement deux points du premier relégable...