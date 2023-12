Montauban fait tomber Agen à la dernière minute !

Montauban a dominé Agen à la dernière minute grâce à un drop salvateur de Jérôme Bosviel, auteur de tous les points de son équipe (10-12). Agen, en tête toute la rencontre, peut nourrir des regrets et perd l'occasion de se donner de l'air avec la zone rouge. Cette victoire permet à Montauban d'intégrer le top 6.

Pour leur dernier match en 2023, Agen et Montauban ont offert un match équilibré qui s'est joué à la dernière minute au Stade Armandie et qui a tourné à l'avantage des visiteurs, pour le compte de la 14e journée de Pro D2 (10-12).

Agen réaliste face à un Montauban imprécis

La première période est peu rythmée. Le jeu est souvent arrêté du fait des imprécisions de part et d'autre du terrain. Les Agenais n'ont besoin que de quinze minutes pour créer un petit écart. D'abord à la suite d'un essai de Michelangelo Sosene-Feagai, en sortie de ruck après seulement cinq minutes de jeu. Puis sur une pénalité face aux perches de Ben Volavola. Agen venait de marquer sur ses deux incursions dans les 22 montalbanais, ce seront les deux seules de ce premier acte. En face, Montauban est imprécis, se montrant maladroit dans l'avant-dernier geste et lorsque les visiteurs parvenaient à progresser, ils se heurtèrent aux avants agenais. Symbole de la domination des avants de Bernard Goutta, leur mêlée est parvenue à pousser à la faute le pack d'avant de Montauban à trois reprises en trente minutes. Ne parvenant pas à franchir l'en-but agenais, Montauban s'en est remis à la botte de Jérôme Bosviel. D'abord sur une pénalité, puis sur un drop à la sirène, qui lui a valu quelques critiques de coéquipiers lui reprochant de ne pas avoir été suffisamment patient.

Jérôme Bosviel crucifie Agen à la dernière minute

Le second acte est tout aussi tactique. Si Agen se montre davantage dominateur et met plus d'intensités dans ses percussions, les hôtes ne parviennent pas à retrouver l'ouverture. Moins cliniques, les Agenais ne concrétisent pas leurs incursions dans les 22 montalbanais et restent à la portée de leur adversaire. Ben Volavola est trop court sur une pénalité qui aurait pu redonner sept longueurs d'avance aux siens au contraire de son homologue, Jérôme Bosviel, qui ne tremble pas quand, sur sa première tentative en seconde période, il a la possibilité de ramener Montauban à un point. Aucune équipe ne parvient à prendre l'ascendant sur l'autre et lorsque arrivent les dix dernières minutes, il paraît inévitable que le match va se jouer sur un détail autre qu'un essai. Agen et Montauban étant les deux équipes qui marquent le moins d'essais dans cette période en Pro D2 cette saison. Ce détail va tomber dans les deux dernières minutes. Jérôme Bosviel, auteur de tous les points de son équipe, va d'abord être trop court sur une pénalité à plus de 50 mètres, mais l'ouvreur, dans la minute qui suit, plante un drop, son deuxième de la rencontre, et permet à son équipe de passer devant pour la première et la seule fois de la rencontre et ainsi d'intégrer le top 6.

On leur a dit que c'était impossible. Alors ils l'ont fait.#AllezSapiac #SUAUSM️ pic.twitter.com/lFOjm4aeZL — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) December 15, 2023

Il faudra attendre le 5 janvier 2024 pour revoir les deux équipes à l'œuvre. Agen recevra Valence-Romans tandis que Montauban se déplacera sur la pelouse de Dax.