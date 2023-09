La sixième journée du Pro D2 commence ce mardi, en fin de journée, avec Mont-de-Marsan qui recevra Aurillac (19h). Plus tard dans la soirée, Provence Rugby devrait glaner son cinquième succès de la saison, comme Vannes, mercredi. Après sa déroute à Valence Romans, Brive se rattraperait face à Dax.

Mont-de-Marsan - Aurillac

Cette sixième journée de Pro D2 et ce deuxième bloc s'ouvrent avec Mont-de-Marsan, qui reçoit Aurillac. Après trois défaites lors des trois premières journées de championnat, le Stade montois s'est bien repris en dominant Béziers, puis en l'emportant à Biarritz. En face, des Cantaliens qui, à l'extérieur, avaient su inquiéter Colomiers, avec une défaite bonifiée lors de la quatrième journée.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan.

Colomiers - Provence Rugby

Habitué aux premières places du classement depuis plusieurs saisons, Colomiers est dans les dernières positions cette saison. Quatorzièmes, dans un championnat où le seizième et le sixième ont trois points d'écart certes, les Columérains ne doivent pas laisser filer leurs concurrents pour les phases finales. Problème : après deux défaites de rang, ils voient Provence Rugby débarquer sur leur pelouse. Et les Provençaux arrivent avec une grosse équipe, comptant notamment, Thomas Salles, meilleur réalisateur de la division actuellement avec 71 unités.

Notre pronostic : succès de Provence Rugby, bonus défensif pour Colomiers.

Brive - Dax

Lors de la dernière rencontre du Pro D2, avant la trêve d'une semaine, les Brivistes avaient subi un très, très lourd revers sur la pelouse du promu Valence Romans (45-10). Une réaction est obligatoire pour Patrice Collazo et ses hommes. L'adversaire, le promu Dax, n'a rien à perdre mais semble trop léger pour repartir de Corrèze avec un succès.

Notre pronostic : Brive l'emporte avec le bonus offensif.

Vannes - Valence Romans

Toujours invaincu, le leader breton a toutefois connu un accroc à la fin du premier bloc. Après avoir mené 17-0 sur la pelouse de Béziers, Vannes a finalement concédé un match nul, 20 partout. Une sorte de piqûre de rappel avant de recevoir l'épatant promu drômois, troisième au classement, mais largement défait lors de ses déplacements à Montauban et Nevers.

Notre pronostic : Vannes bonifie sa victoire.

Rouen - Biarritz

Duel de bas de tableau entre la lanterne rouge basque et le pénultième normand. Si l'objectif de Rouen est le maintien dans l'antichambre de l'élite à l'issue de la saison, il est plus surprenant de retrouver les Biarrots dans cette instable place. Invaincu à domicile cette saison, Rouen voudra le rester face à des Rouge et Blanc balayés à Valence et à Grenoble lors de leurs deux déplacements cette saison.

Notre pronostic : Rouen gagne, Biarritz repart avec le bonus défensif.

Soyaux-Angoulême - Montauban

Un succès contre Aurillac à Chanzy ; trois défaites à l'extérieur mais toutes bonifiées. Le début de saison du SAXV aura pu être presque parfait. Mais voilà, il y a ce match nul à domicile contre Dax, concurrent direct à la survie dans le Pro D2, qui fait tache. Les hommes d'Alexandre Ruiz voudront gommer ça face à un Montauban souverain à domicile mais, à l'extérieur, largement battu à Nevers et à Vannes.

Notre pronostic : succès de Soyaux-Angoulême.

Nevers - Béziers

Il ne fait jamais bon se déplacer au stade du Pré Fleuri. Cette saison, lors de ses deux sorties à domicile, Nevers a empoché le bonus offensif, contre Montauban puis le VRDR. Les hommes de Xavier Péméja devraient continuer sur cette lancée face un Béziers pas au mieux cette saison. Après deux succès ric-rac face au SAVX et Rouen à domicile, les Biterrois n'ont pas réussi à dominer Vannes sur leur pelouse (20-20). À l’extérieur, l'ASBH n'a pas existé à Brive et Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : Nevers obtient le bonus offensif.

Grenoble - Agen

La clôture de la sixième journée du championnat se déroulera à Grenoble. Souverains à domicile, les Isérois voudront le rester, d'autant qu'ils n'ont pas réussi à faire mieux que ramener deux bonus défensifs sur leurs trois rencontres à l'extérieur. En face, un SU Agen presque plus à l'aise loin de ses bases qu'à Armandie la saison passée, mais, cette année, largement battu à Provence avant de ramener un nul de Rouen.

Notre pronostic : succès pour le FCG.