Début de la sixième journée du Pro D2 ce mardi, avec deux rencontres : Mont-de-Marsan recevra Aurillac et Colomiers, accueillera Provence Rugby. Découvrez les compositions des quatre équipes.

Pour défier Aurillac, Mont-de-Marsan pourra compter sur le retour de Léo Bannos qui a été joker Coupe du monde au Stade toulousain, club qu'il rejoindra la saison prochaine. Paul Tailhades et Harrison Obatoyinbo connaîtront leurs premières titularisations sous le maillot jaune et noir. Côté cantalien, seul AJ Coertzen, Cameron Dodson et Adrian Smith sont sur le flanc.

La composition de Mont-de-Marsan :

15. Laousse-Azpiazu ; 14. Obatoyinbo 13. Massé 12. Fernandez 11. Sau ; 10. Du Plessis (cap.), 9. Loustalot ; 7. Garrault, 8. Ramototabua, 6. Robic ; 5. Edwards, 4. Fortuin, 3. Talakai, 2. Labouyrie, 1. Tailhades.

Remplaçants : 16. Idoumi 17. Bultel 18. Ostrikov 19. Banos, 20. Canut, 21. Pialot, 22. Desaubiès 23. Bats.

La composition d'Aurillac :

15. Palmier ; 14. Pieters, 13. Niko, 12. Powell, 11. Yabaki ; 10. Aucagne (cap), 9. Alania ; 7. Huurman, 8. Shvangiradze, 6. Backhouse ; 5. Rolland, 4. Masterson ; 3. Daniel, 2. Khonelidze, 1. Rodgers.

— Stade Aurillacois Cantal Auvergne (@SArugbyofficiel) September 25, 2023

Remplaçants : 16. Djomboué, 17. Plantier, 18. Slamani, 19. Cambon, 20. Maituku, 21. Delarue, 22. Neisen, 23. Kartvelishvili.

Thomas Salles invaincu avec Provence

Pour la réception de Provence Rugby, deuxième du championnat, Colomiers pourra compter sur Andrew Ready, un temps incertain (cotes). Maxime Granouillet (suspension) et Jérémy Béchu (plaie) font eux aussi leur retour dans les 23. Côté provençal, Thomas Salles sera titulaire à l'arrière, lui qui est invaincu avec son nouveau club cette saison, en plus d'avoir déjà inscrit 71 points en quatre matchs.

La composition de Colomiers :

15. Pacome ; 14. Paulien-Camy, 13. Perrin, 12. Nu’u, 11. Dulon ; 10. Herron, 9. Gori ; 7. Ponpon, 8. Lescure (cap.), 6. Harley ; 5. Roux, 4. Granouillet ; 3. Fepulea’i, 2. Larrieu, 1. Pirlet.

— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) September 25, 2023

Remplaçants : 16. Ready, 17. Tartas, 18. Thomas, 19. Béchu, 20. Salles, 21. Galthié, 22. Javaux, 23. Simutoga.

La composition de Provence Rugby :

15. Salles ; 14. Lapègue, 13. Septar, 12. Finau, 11. Drouet ; 10. Gopperth, 9. Coville (cap.) ; 7. Taïeb, 8. Harrison, 6. Piazzoli ; 5. Tyrell, 4. Hannoyer ; 3. Mallez, 2. Martin, 1. Nostadt.

— Provence Rugby ⚫🏉 (@ProvenceRugby) September 25, 2023

Remplaçants : 16. Orioli, 17. Wegrzyn, 18. Chartier, 19. Mousties, 20. Cazenave, 21. Selponi, 22. Marrou, 23. Samaran.