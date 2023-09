Parti à Biarritz avec un groupe plutôt expérimenté, le Stade montois a cependant pu compter sur plusieurs jeunes au niveau, pour battre le BO assez largement.

Le Stade montois est face à un problème, dont on ignore s’il trouvera la solution un jour, mais qui est le suivant. Sa formation tourne à plein régime et, chaque année, le club landais se fait piller par les écuries de Top 14. L’été dernier, Romain Latterrade, Léo Banos ou Alexandre De Nardi, pour ne citer qu’eux, ont rejoint Léo Coly ou Maxime Gouzou dans l’élite du rugby français et à n’en pas douter, d’autres suivront au mois de juin prochain.

Pour son déplacement à Biarritz, le staff jaune et noir avait opté pour une équipe plutôt expérimentée, dans laquelle figuraient, néanmoins, quelques jeunes lancés dans le grand bain du rugby pro, à Mont-de-Marsan, qu’ils se nomment Even (25 ans), Lisena (24), Bats (20) ou Casadeï (22). Le premier cité retrouvait, mercredi soir, un coin qu’il connaît bien. Il a passé trois ans dans sa jeunesse au BOPB et ce retour du côté d’Aguilera a ravivé en lui quelques souvenirs. "Partir de Biarritz, sans avoir fait un match avec les professionnels, c’était un petit échec pour moi. J’étais très content de revenir ici, d’autant que les matchs de territoire, pour moi, c’est important", avouait-il après coup. Le trois-quarts centre, qui enchaînait une troisième titularisation cette saison, a rendu une copie intéressante. Il a été très actif en première période, notamment en attaque, où il a souvent porté le ballon.

Prosper : "C’est incroyable ce qu’ils font"

Le Montois a d’ailleurs été un point d’ancrage important du dispositif jaune et noir. Il a gagné la plupart de ses collisions et a mis son équipe dans l’avancée, contribuant ainsi à la très bonne entame des siens. "À Agen, ça a été un peu compliqué physiquement après deux mois et demi sans jouer. Là, je me suis senti bien", expliquait-il en conférence de presse d’après match. "Jules, comme beaucoup d’autres, a été bon, a salué Stéphane Prosper, l’entraîneur des trois-quarts. C’est un joueur qui s’insère dans le collectif, qui est acteur de notre projet et nous apporte ce qu’on lui demande."

Devant, Mathys Bats a connu la première titularisation de sa jeune carrière, alors que Dino Casadeï, rentré à la pause, a enchaîné une cinquième rencontre cette saison, et ces piliers, aussi jeunes soient-ils, ont été au niveau. "C’est incroyable ce qu’ils font, avouait Prosper après coup. Ce n’est pas évident, ils manquent d’expérience, mais ils répondent présent et amènent leur plus-value dans ce groupe-là. Ils sont encore en formation, ont du travail, et notre objectif est de les amener le plus haut possible… pour qu’ils finissent en Top 14."