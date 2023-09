Le trois-quarts polyvalent Nanai Williams a trouvé un point de chute : il signe à Béziers en qualité de joker médical.

Tim Nanai Williams sera biterrois ces prochaines semaines, et ce jusqu'à la fin de la saison. Le club héraultais l'a annoncé dans un communiqué : le trois-quarts polyvalent débarque en qualité de joker médical. Il arrive pour suppléer les nombreuses blessures que compte l'ASBH, notamment derrière : Lutu, Uruty et Tupuola.

L'international samoan d'origine néo-zélandaise pourra apporter toute son expérience, en charnière et sur la ligne arrière, puisqu'il peut porter du 10 au 15. Âgé de 34 ans, il arrive après des expériences à Clermont (2018-2021) et à Toulouse (2021-2023). Au Stade toulousain, il aura disputé 20 matchs dont 12 en tant que titulaire. Un temps dans le groupe samoan avant le Mondial (il a pris part à la victoire contre les Tonga et la défaite contre les Barbarians en août), il n'aura finalement pas été pris pour la Coupe du monde actuelle.