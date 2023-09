L’US Montalbanaise s’est offert une troisième victoire dans son antre et termine ce bloc invaincu à domicile. Une belle réaction après la défaite face à Vannes malgré un succès acquis dans la douleur.

S’il y a bien une chose que PP Lafond attendait de ses hommes après la déculottée sur la pelouse de Vannes, c’est une réaction. Et ce fut le cas. D’abord parce qu’une "victoire est toujours une réaction", assure le manager. Ensuite parce que Montauban a retrouvé tout son allant. Et il n’y a sans doute pas mieux que l’entame de deuxième période pour illustrer l’aisance offensive dont ces Montalbanais sont capables. Dans un match souvent plat où les en-avant et les fautes en tout genre hachaient complètement le rythme de cette rencontre, l’USM était là. Au retour des vestiaires et alors qu’ils n’avaient qu’un maigre avantage de cinq points les Sapiacains mettaient en marche certainement ce qu’ils savent faire de mieux. Jouer. De son camp, Jérôme Bosviel (qui d’autre ?) tente une relance de tous les diables. Il feinte et trouve un espace dans un trou de souris pour percer la défense rouennaise et traverser une bonne partie du terrain avant de retrouver Segundo Tuculet qui prend de vitesse ses adversaires avec un superbe raffut en supplément. Montauban frappait alors un grand coup dans cette rencontre mais les Rouennais n’allaient pas se laisser faire.

La sensation de pouvoir faire mieux

Après une telle entame on aurait pu penser que les Montalbanais avaient sonné la révolte pour aller chercher ce point de bonus offensif mais ce fut en réalité bien plus compliqué. "C’est une victoire. C’est important car on ne se satisfait jamais assez d’avoir gagné. Nous avons su faire ce qu’il fallait pour gagner ce match. Après il y a le contenu… Il va y avoir discussion. Nous allons revoir le match à froid. C’est un sentiment particulier parce que sur la fin de match nous ne sommes pas loin d’aller chercher un bonus offensif. Mais finalement on est sous la pression avec des Rouennais qui ne sont qu’à sept points et les fautes ne pardonnent pas avec un Peter Lydon qui passe des pénalités de plus de 50 mètres. C’est vrai que c’est un sentiment bizarre car il y a eu des occasions de faire le break mais nous sommes toujours restés à portée de fusil", explique PP Lafond.

Dans cette victoire, il y a sans doute un peu de frustration. Parce que ces Montalbanais sont capables de plus et ont su montrer à plusieurs reprises qu’ils avaient toutes les qualités pour rivaliser avec les meilleurs de ce championnat. Alors cette victoire dans la douleur face à une équipe de Rouen qui n’a jamais abdiqué laisse forcément quelques regrets. Mais il ne faut pas l’oublier, le principal est là et le manager le sait bien : "Nous ne sommes pas satisfaits de tout ce que nous avons fait mais nous avons gagné. La semaine dernière nous n’avions pas gagné et nous étions ridicules…"