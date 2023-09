Animés d’un état d’esprit irréprochable, les Charentais ont réussi à ramener un point de bonus défensif et à tenir en respect l’équipe de Provence Rugby.

À la fin des débats, les Charentais semblaient plutôt satisfaits de leur prestation d’ensemble avec ce point de bonus défensif arraché dans les ultimes minutes après un essai de pénalité logiquement accordé par l’arbitre M. Chérèque. Un point de bonus qui venait saluer tout le travail accompli ainsi que toute l’implication collective mise dans ce match qui aura été certes haché mais qui aura montré une capacité des Angoumoisins à s’accrocher et à ne rien lâcher, surtout dans les dernières minutes où un léger écart avait été fait par les Aixois.

Un état d’esprit excellent mais aussi dans le jeu, une solidarité défensive qui a fait plaisir à voir pour une équipe visiteuse qui sur ses cinq premières rencontres, aura pris chaque fois des points et c’est cela qui est précieux dans cette aventure pour les Charentais. "Je crois que ce soir mes joueurs ont montré de l’envie, de la détermination, de la solidarité et une envie de ne rien lâcher. On a été plutôt bons en défense aussi et c’était important face à une très bonne équipe de Provence Rugby. Il faut souligner que nous ne faisons pas le même championnat et venir prendre un point ici, c’est tout bonus, si j’ose dire pour nous. On a su s’accrocher, on a su leur poser pas mal de problèmes et nous étions venus pour ça donc oui c’est un résultat plutôt positif pour nous. Et encore une fois, je le répète, on a pris des points lors de chacune de nos sorties et je retiens ce côté très positif." On sentait donc visiblement un Alexandre Ruiz, heureux de la tournure des événements tant leur équipe s’attendait à un match difficile.

Mais, le collectif visiteur a toujours su se relever pour arracher ce précieux point et collectivement, toute l’équipe était satisfaite du résultat. À l’image d’un Adrien Bau également fier de la prestation de ses coéquipiers. "On voulait faire preuve d’un état d’esprit remarquable pour les embêter le plus longtemps possible et on a réussi dans notre entreprise. Donc, oui c’est un résultat plutôt positif et je retiendrai ce point de bonus qui est excellent pour la suite de la saison. On montre ce que l’on sait faire, on s’accroche et on prend des points donc oui, c’est positif et il faut continuer comme ça le plus longtemps possible dans une saison qui sera longue." Après quelques jours de repos bien mérités, Soyaux-Angoulême va devoir repartir de l’avant en recevant Montauban.