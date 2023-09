Après la claque reçue à Valence-Romans (45-10) mercredi soir, une réunion a eu lieu le lendemain matin à Brive avec les dirigeants. Staff et joueurs sont sous pression.

Les Brivistes voulaient profiter de ce déplacement à Valence pour débloquer leur compteur de victoires à l’extérieur et ainsi finir ce premier bloc dans le positif après deux défaites à Agen et Montauban. Résultat ? Les hommes de Patrice Collazo ont subi un lourd revers (45-10) sur la pelouse du promu drômois, en étant dépassés dans l’engagement mais aussi en conquête. Une claque qui a eu le don de faire enrager les supporters, les partenaires, mais aussi la direction du club actuellement dixième du Pro D2. Une place bien loin des attentes pour un relégué de Top 14. "Ce mercredi soir, nous n’avons pas fait honneur à l’institution, pas respecté le club. Il y a eu un manque d’humilité à Valence-Romans et si certains joueurs pensaient que la Pro D2 allait être simple à négocier, j’espère qu’ils vont rapidement prendre conscience de la tâche qui s’annonce", indiquait le directeur général du CAB, Xavier Ric, à nos confrères de La Montagne.

Un ultimatum au bout de trois matchs

La réaction ne s’est pas fait attendre. Les dirigeants brivistes ont convoqué ce jeudi matin une réunion avec le staff et un groupe de joueurs cadres du vestiaire avant que ces derniers ne partent en vacances jusqu’à jeudi. Une entrevue en guise de coup de pression. Un ultimatum aurait ainsi été posé aux acteurs du sportif lors du prochain bloc de trois matchs (réceptions de Dax et Grenoble, et déplacement à Rouen). "Un cap a été fixé pour les trois prochains matchs, confirme le directeur général. Et il est très clair : on doit les gagner. Les trois. C’est impératif pour se remettre dans le droit chemin. Staff et joueurs ont été mis devant leurs responsabilités." Un message clair, mais quelles pourraient être les conséquences en cas d’échec ? Selon nos informations, une partie du staff pourrait être mise à pied. Moins d’un an après l’éviction de Jeremy Davidson…