Contre toute attente, les Damiers ont donné une leçon à des Brivistes dépassés dans tous les secteurs et sans solutions. Le promu est troisième avec 14 points après ce premier bloc.

"Ce soir, on ne s’est pas pointé, par contre on s’est bien fait pointer." Patrice Collazo a bien résumé la physionomie de la rencontre. Son équipe de Brive s’est fait balayer dans les grandes largeurs par Valence-Romans. Le club drômois a montré ses intentions dès le début du match, réalisant vingt-cinq premières minutes de très haute volée. Les supporters présents au stade Pompidou ont pu voir une nouvelle fois les trois-quarts des Damiers dans leurs œuvres. Le premier essai inscrit par Mosese Mawalu fait suite à un jeu au pied contré de Lucas Méret. Le Fidjien fait parler sa pointe de vitesse, devance le défenseur briviste et poursuit au pied jusque dans l’en-but (13-3, 14e). Les avants de Valence-Romans martyrisent leurs homologues et à l’issue de plusieurs charges des avants, Mawalu écarte sur l’aile d’Adam Vargas pour le deuxième essai des locaux (20-3, 19e). Les Corréziens essayent de prendre à revers la défense locale, très solide, mais qui finit par craquer avant la mi-temps avec la percée de Samy Arnold sur 35 mètres (23-10, 40e).

Une domination sans partage

On se dit alors que les visiteurs vont revenir avec des intentions et un espoir de retour. Que nenni ! Les Damiers ont totalement dominé et écœuré leur adversaire dans la puissance, et la discipline. Valence-Romans a montré beaucoup d’envie, ne laissant aucune chance à Brive. Les joueurs de Fabien Fortassin ont littéralement marché sur les Brivistes. Deux essais supplémentaires sur des ballons portés, marqués par Thembelani Bholi (55e) et Brice Humbert (71e) viennent attester de la domination drômoise. Cette seconde période a tourné à une démonstration du VRDR, qui a marqué un dernier essai suite à une nouvelle attaque en première main, avec la percée d’Adrien Roux qui sert Florian Goumat qui marque sous les poteaux (45-10, 73e). "On commence à se demander si on n’est pas en plein rêve. On se donne les moyens. J’ai la chance d’avoir un groupe extraordinaire, qui est une très bonne équipe de rugby, qui a une envie de fer. C’est la victoire d’un club qui travaille bien. Les joueurs sont dans les conditions idéales pour s’épanouir. On va bien savourer, bien profiter. Il va falloir valider ça par une performance à l’extérieur. On ne veut surtout pas se satisfaire de ça, on ne veut pas se fixer de limites", souligne Fabien Fortassin. "Ce soir, on n’est pas invité. C’est une défaite plus qu’humiliante. Je pensais qu’on avait pris la mesure de ce qu’était la Pro D2, et qu’on était à l’abri de certaines choses, à la sortie, pour passer au travers comme ça, ça m’interpelle", regrette amèrement Patrice Collazo.