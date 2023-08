Sorti sur blessure samedi face à l'Écosse, Romain Ntamack a déclaré forfait, lundi 14 août, à la Coupe du monde 2023. Comme lui, plusieurs autres joueurs français avaient été contraints de faire de même lors des précédentes éditions.

C'est une nouvelle qu'aucun supporter français n'avait envie d'apprendre, Romain Ntamack est forfait pour la Coupe du monde 2023. Le joueur de 24 ans était sorti sur blessure, samedi 14 août, lors de la victoire de la France contre l'Écosse en match de préparation (30-27). Également blessé lors du match, Cyril Baille est éloigné des terrains cinq à six semaines mais pourrait tout de même disputer une partie de la Coupe du monde.

Avec ces deux coups durs, ce n'est pas la première fois que le XV de France est inquiet à l'aube d'une telle compétition. Plusieurs fois, lors des précédentes Coupe du monde, des joueurs importants de l'effectif avaient été contraints de renoncer à la compétition.

Sylvain Marconnet, 2007

Cette année-là, une grande partie de la Coupe du monde se joue en France. Sylvain Marconnet, joueur du Stade Français depuis dix ans, est pressenti pour être titulaire au poste de pilier gauche. Mais le joueur aux 84 sélections se fracture brutalement le tibia gauche lors d'un voyage au ski le 4 mars, alors que le Tournoi des 6 Nations n'était pas encore terminé. Lors des trois premiers matchs du tournoi, le joueur avait été aligné sur le banc à deux reprises, et titularisé une fois. Cette blessure l'avait éloigné des terrains pendant cinq mois, obligeant le joueur à déclarer forfait, au profit de Nicolas Mas.

Elvis Vermeulen, 2007

Aligné à deux reprises lors du précédent Tournoi des 6 Nations, Elvis Vermeulen était en lice pour participer à la Coupe du monde 2007 avec le XV de France. Il faisait même partie de la préliste des 33 joueurs convoqués par le sélectionneur Bernard Laporte. Titulaire avec Clermont lors de la finale de Top 14 contre le Stade Français, le 9 juin 2007, il joue le match en entier mais se dit inquiet en ressentant des fourmis dans les bras. Quelques jours plus tard, le joueur apprend qu'il souffre d'une hernie discale nécessitant une intervention chirurgicale et trois mois d'arrêt. Le joueur déclarera forfait pour le Mondial et sera remplacé par Thierry Dussautoir, à la surprise générale.

Elvis Vermeulen et Thierry Dusautoir lors d'un entraînement des Bleus, en 2006. Icon Sport

Thomas Domingo, 2011

Faisant partie des grands artisans du Grand Chelem français en 2010 avec cinq titularisations, Thomas Domingo connaît une année 2011 très difficile. Pourtant, le pilier clermontois avait fait un bon tournoi avec les Bleus avec quatre matchs au compteur. Mais c'est avec Clermont, le 2 avril 2011, lors d'un match face à Biarritz, que le joueur se blesse. À la 60ème minute du match, il est remplacé par Vincent Debaty, touché au genou droit. Le joueur est victime d'une rupture des ligaments croisés. Alors qu'il fait tout pour revenir à temps, il sera contraint de déclarer forfait pendant la préparation à la Coupe du monde, laissant sa place à Fabien Barcella. Thomas Domingo regagnera le chemin des terrains avec Clermont le 14 octobre, en pleine Coupe du monde. Deux semaines après, il se blessera de nouveau. Cette fois-ci, c’est au genou gauche.

Wesley Fofana, 2019

En 2015, Wesley Fofana se blesse aux ischio-jambiers lors du Tournoi des 6 Nations. Bien qu'il loupe toute la fin de la saison avec Clermont, il reviendra à temps pour disputer la Coupe du monde avec la France. Quatre ans plus tard, il est convoqué avec les Bleus pour préparer le Mondial au Japon. Titulaire lors de deux des quatre matchs de préparation du XV de France, une douleur ressentie contre l'Italie l'obligera à renoncer au premier match de la compétition, contre l'Argentine. À l'issue de ce dernier, le joueur déclarera définitivement forfait et prendra donc sa retraite internationale. Le centre est remplacé par Pierre-Louis Barassi qui n'a que 21 ans et aucune sélection avec les Bleus.

Geoffrey Doumayrou, 2019

Lorsque Jacques Brunnel dévoile sa première liste pour préparer la Coupe du monde 2019, tout le monde s'attend à voir Mathieu Bastareaud dans le groupe. À la grande surprise, ce dernier n'est pas appelé, au bénéfice de Geoffrey Doumayrou. Le Rochelais, qui vient de réaliser une saison pleine avec son club, compte treize sélections avec le XV de France. Lors du Tournoi des 6 Nations 2019, il est aligné à trois reprises. En pleine préparation à la Coupe du monde, le joueur se blesse au niveau d'un tendon d’Achille. Cette blessure obligera le joueur à déclarer forfait pour la compétition. Il sera remplacé par Virimi Vakatawa, qui inscrira deux essais durant le Mondial.

Outre ces cinq joueurs, ils sont de nombreux Français à avoir dû déclarer forfait à une Coupe du monde : Julien Marchand et Paul Willemse en 2019, Philippe Carbonneau en 1999 ou encore Xavier Blond en 1995.