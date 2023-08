À Saint-Étienne, ce samedi 12 août, le XV de France a pris sa revanche pour son deuxième match de préparation face à l'Écosse en s'imposant avec difficulté, 30 à 27. Avec une équipe composée de cadres, les Bleus ont finalement su, en fin de rencontre, se défaire d'Écossais accrocheurs.

Alors que le souvenir de la semaine dernière n'était pas forcément dans les têtes, vu le massif turnover effectué par Fabien Galthié, les Écossais ne perdaient pas leurs bonnes habitudes. En cherchant une zone géniale au pied, Russell était tout près d'offrir le premier essai à Van Der Merwe, sur une merveille de diagonale. Partie remise quelques minutes plus tard, après un maul saillant et un lancement fluide jusqu'à l'aile de Steyn qui n'avait plus qu'à conclure en bout de ligne (0-7, 5 ème). Réaction quasi immédiate des Français, les avants récoltant la pénalité dans l'axe, récompensés par la précision de Ramos (3-7, 8 ème). Mais les Calédoniens affichaient des aptitudes toujours aussi sérieuses dans le secteur offensif. Russell rajoutant trois points supplémentaires après une position de hors-jeu initiale des pensionnaires provisoires du Chaudron (3-10, 14 ème).

Malmenés dans l'ensemble, les Français furent privés de ballon. Le ressenti d'une lassitude physique en pleine préparation, étant peut-être un début d'explication. Ramos ajustera une nouvelle pénalité, permettant aux hommes de Fabien Galthié de revenir à la hauteur de l'adversaire (6-10, 23 ème). Puis, quelques fulgurances furent de mise, par Woki ou Alldritt notamment. Alors que Price écopait d'un carton pour un replacement illicite sur une pénalité rapidement disputée à la main (33e), la lumière venait quelques instants plus tard. S'appuyant sur une mêlée de bonne facture, Dupont s'extirpait côté gauche pour servir dans un tempo parfait Ntamack qui n'avait plus qu'à franchir ou presque la ligne pour le premier essai tricolore des débats (13-10, 34 ème). Une aubaine concrétisée au bon moment après quelques approches près de la ligne encore timides dans la concrétisation.

Une menace jamais dissipée

Mais la reprise fut détonante. En totale contradiction avec l'aperçu proposé lors du premier acte. Penaud tout d'abord profitant d'un en-avant de Schoeman dans ses propres 22 mètres et d'une transformation jeu rapide vers les extérieurs (20-10, 42 ème) puis d'une relance impeccable de Dupont auprès de Ramos dans le couloir, une course immense et une fixation parfaite pour Ollivon qui élimine le dernier défenseur (27-10, 44 ème). Un coup double qui aurait pu déstabiliser des visiteurs surpris par un tel retour des vestiaires. Pas vraiment, à l'image de relances peu inspirées et de nombreuses fautes commises par les Tricolores dans leurs offensives. D'abord par Van Der Merwe, profitant d'un franchissement de Jones dans l'axe (27-15, 63 ème). Puis par Darge, après une pénalité rapidement jouée à la main aussi et un retour significatif au tableau d'affichage (27-22, 68 ème).

Dans un match au scénario imprévisible, les Bleus s'imposent dans les dernières minutes !



Les troupes de Jamie Richie augmentaient à leur tour le niveau de jeu et Horne lisait bien l'espace en proposant un jeu au pied parfait pour le doublé de Steyn (27-27, 74 ème). Un coup de froid qui ne laissait pas de marbre les Bleus. Sur une mêlée plein axe sur les 22 mètres, Monsieur Berry accordait la sanction à la première ligne tricolore. Ramos ajustait la pénalité pour la victoire sur le fil (30-27, 79 ème) et permettait à son équipe de rafler la mise après un ballon volé par Ollivon sur une dernière touche du XV du Chardon. La revanche fut prise, malgré une grande adversité et des difficultés entrevues. Un match de préparation sert aussi de répétition avant la compétition et Fabien Galthié et son staff auront tout le loisir de débriefer comme il se doit les quelques errances observées avant le prochain amical face au Fidji.