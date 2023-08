Après le forfait de Romain Ntamack pour l'intégralité de la Coupe du monde, le staff français doit faire face à un nouveau coup dur avec l'absence de Cyril Baille pour cinq à six semaines. Le pilier gauche devrait rater la phase de poule, sa présence à la Coupe du monde est incertaine.

Un lundi en enfer, c'est comme cela qu'on pourrait présenter le début de semaine du XV de France ! Après le forfait de Romain Ntamack pour l'intégralité de la Coupe du monde, comme confirmé par le communiqué officiel de la FFR pour une "rupture du ligament croisé antérieur", c'est le pilier gauche Cyril Baille qui va manquer les prochaines semaines de compétition.

L'international français (29 ans, 44 sélections) est touché au mollet droit ("décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne") et va manquer cinq à six semaines de compétition. En l'état, le pilier serait indisponible jusqu'au 18 septembre minimum, et s'il est retenu dans la liste des 33 dévoilée par Fabien Galthié le 21 août, manquerait le premier match face à la Nouvelle-Zélande (8 septembre) mais aussi la rencontre contre l'Uruguay, et vraisemblablement la Namibie (21 septembre).

\ud83d\udea8Lundi noir pour le XV de France ! Après le forfait de Romain Ntamack pour l'intégralité de la Coupe du monde, Cyril Baille, touché au mollet, va manquer cinq à six semaines de compétition. Il est incertain pour le Mondial.



Plus d'infos > https://t.co/mhbrCrcjIv pic.twitter.com/bzDndsWN20 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 14, 2023

Son retour peut être espéré pour le dernier match de poule contre l'Italie (6 octobre) ou alors directement en cas de qualification en quart de finale (14-15 octobre).

Dans quel état physique ?

Si le choix de Galthié est de convoquer Baille malgré son indisponibilité pour un possible retour pendant la compétition, la question est de savoir dans quel état physique se trouvera le Toulousain ? En étant touché au mollet, le pilier ne va pouvoir travailler que le haut du corps dans un premier temps, et même si sa convalescence se déroule bien, rien ne dit qu'il sera prêt physiquement pour une compétition telle que la Coupe du monde. À l’heure actuelle, la FFR n'a pas communiqué de remplaçant à Cyril Baille dans le groupe, Thomas Laclayat étant le seul à réintégrer les 42 suite à la contusion à la cheville de Demba Bamba.

Reda Wardi comme une évidence

La blessure de Cyril Baille, comme celle de Romain Ntamack, implique forcément un changement notable dans la hiérarchie du XV de France. Le Rochelais Reda Wardi (28 ans, 8 sélections) est son habituel remplaçant en sélection depuis la tournée de novembre 2022. Au Tournoi 2023, il avait d'ailleurs terminé tous les matchs avec le numéro 17 dans le dos. Auteur d'une saison très solide avec le Stade rochelais, Wardi pourrait débuter les prochaines rencontres importantes du XV de France.

Avec davantage d'expérience et de vécu en équipe de France, Jean-Baptiste Gros (24 ans, 23 sélections) postule aussi. Mais après une saison très difficile avec le RC Toulon, il semble derrière Reda Wardi dans la hiérarchie. Ensuite ? Si Fabien Galthié décide de ne pas sélectionner Cyril Baille, ce qui semble à ce jour difficilement concevable, Dany Priso (29 ans, 19 sélections) semble être en pole position. Sa dernière sélection remonte à l'automne dernier face au Japon. Le nom de Rodrigue Neti (28 ans, 2 sélections) peut également être cité.