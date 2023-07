Les Tonga ont mal démarré leur Pacific Nations Cup, qui va les amener vers la Coupe du monde 2023. Focus sur la nation du Pacifique qui s'est malgré tout bien renforcé ces derniers mois.

Ce n'est pas une nation du premier tiers, mais les Tonga peuvent se targuer d'être une nation à la culture rugbystique très ancrée. Même si ces dernières années n'ont permis de prouver tout leur potentiel, les Tonga ont l'ambition de montrer de quoi ils sont capables.

La dynamique : l'automne comme référence

Les Rouge et Blanc avaient fortement déçu l'an passé, sur l'édition de la Pacific Nations Cup. Trois défaites en autant de matchs et jamais ils n'avaient rivalisé. Mais la qualification obtenue face à Hong Kong en juillet 2022 et la tournée d'automne ont permis d'amorcer une autre dynamique, avec trois succès contre l'Espagne, le Chili et l'Uruguay. Des adversaires peut-être moins prestigieux mais qui ont permis aux Tonga de retrouver du rythme, alors que la pandémie les a éloignés des compétitions.

Afusipa Taumoepeau, ici contre les Barbarians français, assurera la transmission entre les différentes générations des Tonga. Mais il aura fort à faire avec la nouvelle concurrence de Pita Ahki, Malakai Fekitoa et George Moala. Icon Sport - Romain Biard

Cette fenêtre estivale a démarré sous les mêmes standards, avec une victoire contre l'Australie A le 14 juillet dernier (27-21). Et même si la défaite contre les Fidji (36-20) a donné un coup aux ambitions tongiennes dans ce tournoi, les bases semblent solides pour le sélectionneur Toutai Kefu.

Le capitaine : Sonatane Takulua en aura la lourde tâche

C'est l'Agenais qui devrait endosser ce rôle pour le Mondial. Le demi de mêlée était de la partie pour ces deux premiers matchs de l'année 2022, contre l'Australie A puis les Fidji. Contre les Australiens, il a même participé à la victoire des siens avec un essai. À 32 ans, avec des expériences chez les Blues, Newcastle, Toulon et Agen, Tane Takulua bénéficie d'une grande expérience.

Sonatane Takulua lorsqu'il évoluait sous les couleurs d'Agen Icon Sport - Loic Cousin

Suffisante certainement pour mener les "nouveaux Tonguiens" que sont les ex-All Blacks Pita Ahki, Malakai Fekitoa, Charles Piutau, Augustine Pulu et George Moala et les ex-Wallabies que sont Adam Coleman, Lopeti Timani et Israel Folau.

La pépite : Tanginoa Halaifonua sur sa lancée

Loin des noms clinquants cités ci-dessus ou les autres déjà installés en sélection tels que Tameifuna, il y a celui de Tanginoa Halaifonua. Le troisième ligne surpuissant sort d'une excellente saison avec le FC Grenoble en Pro D2 (29 matchs disputés, 5 essais inscrits). Assez fort pour qu'il soit débauché par le Stade français pour la saison prochaine. Et il y a fort à parier qu'il va continuer à impressionner par son aspect physique (1,95m, 115kg) et son dynamisme, d'autant plus s'il est décalé sur l'aile de la troisième ligne avec sa sélection.

Tanginoa Halaifonua sous le maillot de Grenoble, à Aix-en-Provence Icon Sport - Alexandre Dimou

Le calendrier : mission impossible en poule ?

La préparation à la Coupe du monde amènera les Tonga à terminer l'édition de la Pacific Nations Cup. Ce sera contre le Japon ce samedi 29 juillet et face aux Samoa le samedi d'après (5 août). Ensuite, il y aura deux matchs amicaux contre le Canada les 10 et 15 août.

Et les Tonguiens auront tout intérêt à être prêts. Car leur début de compétition se fera contre la première nation au classement World Rugby, l'Irlande (16 septembre). Pour la suite, ce sera l'Écosse, les tenants du titre sud-africains et enfin la Roumanie.