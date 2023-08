Sensation du dernier Mondial qui se déroulait sur ses terres, le Japon n'a pas réussi à surfer sur sa dynamique. Mais la reprise en main entrevue samedi, les talents émergents et surtout la capacité à surprendre des Brave Blossoms ne sont pas à prendre à la légère...

C'était à la fois l'hôte et la révélation du dernier Mondial. Le Japon, pour "sa" Coupe du monde, avait terminé à la première place de sa poule A. Pour cela, les Nippons s'était offert le scalp de deux nations du premier tiers : l'Ecosse et l'Irlande. C'était la première fois qu'un pays du tiers 2 réussissait tout ça dans un Mondial. Si le quart de finale n'avait pas été disputé (3-26 contre les futurs champions du monde), cela augurait néanmoins de belles années pour le pays au Soleil Levant. Alors qu'en est-il vraiment quasiment quatre ans plus tard ?

La dynamique : une stagnation au mauvais moment

Le Japon a battu péniblement les Tonga (21-16), ce samedi pour la deuxième journée de la Pacific Nations Cup. Face à une équipe avec moins de vécu collectif, les partenaires de Yutaka Nagare ont dû leur salut à quelques bonnes actions et le pied de Lee. "Ça fait du bien de décrocher cette victoire et de lancer notre campagne estivale", a exprimé le sélectionneur Jamie Joseph. Mais le rendu global ne fut pas suffisant pour effacer la défaite contre les Samoa la semaine d'avant. Cette mauvaise surprise, marquée par le côté inoffensif du Japon, a cristallisé les doutes avec lesquels Joseph doit composer.

Le capitaine : Michael Leitch aura une préparation tronquée

Décidément, c'est l'épidémie des capitaines ! Après l'Irlandais Jonathan Sexton et le Samoan Michael Ala'alatoa, c'est au tour du capitaine de la sélection japonaise Michael Leitch de purger une suspension pendant la préparation à la Coupe du monde. Le troisième ligne centre (34 ans, 78 sélections) a été rendu coupable d'un plaquage haut dangereux sur le Samoan So'otala Fa'aso'o.

Michael Leitch, numéro 8 et capitaine du Japon Icon Sport - Pierre Costabadie

La sanction est de trois matchs, il en a purgé un et espère en voir un autre annulé grâce à sa participation au protocole sur les chocs à la tête de World Rugby. Ainsi, le staff japonais espère le voir dès le dernier match de préparation.

La pépite : Tomoki Osada monte en flèche

Le site spécialisé Asie Rugby a relaté mais peu goûté aux commentaires très positifs de la presse japonaise sur la dernière sortie des Brave Blossoms face aux Tonga. Mais nos confrères mettent en avant la performance de Tomoki Osada. Le joueur de 23 ans effectuait pourtant sa première titularisation au poste de premier centre. La récompense de très bonnes entrées en jeu les précédentes semaines. "Je ne suis pas entièrement satisfait de notre performance au centre du terrain, disait Jamie Joseph avant la rencontre, au moment de présenter sa dernière composition d'équipe. Osada a montré la semaine passée qu'il pouvait supporter la pression du niveau international et qu'il méritait sa chance." Grand bien lui en a pris, à y voir cette excellente prestation.

Jamie Joseph est le sélectionneur du Japon depuis 2016. Il va quitter son poste à l'issue de la Coupe du monde PA Images / Icon Sport

Sa trajectoire ces dernières semaines est assez impressionnante puisqu'il a été élu "Rookie de la saison" et dans le XV de la saison de la Japan rugby League One. Preuve qu'avec ses huit essais notamment, il a été un grand artisan de l'excellente saison des Panasonic Wild Knights, terminée en finale face aux Kubota Spears.

Le calendrier : une poule difficile, mais après tout...

La préparation a déjà commencé avec un amical contre Nouvelle-Zélande XV, et ces deux matchs de la Paficic Nations Cup évoqués plus haut. Le sommet de cette compétition aura lieu ce samedi contre les Fidji, actuels premiers. Plus tard, il y aura l'Italie le 26.

Pour les derniers hôtes de la compétition, la Coupe du monde démarrera à Toulouse le 10 septembre face au Chili. Puis viendra le temps de se frotter aux Anglais (18 septembre à Nice), avant un retour à Toulouse pour les Samoa (29 septembre). Enfin, le match crucial se disputera à Nantes contre l'Argentine le 8 octobre. Dans cette poule relativement ouverte, le faux pas contre le Chili ou les Samoa, même si ces derniers viennent de prouver leur valeur, est interdit. Il faudra en plus de ça réaliser un exploit contre les Pumas ou le XV de la Rose. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà déjoué les pronostics en 2019 ?