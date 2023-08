La Namibie est une nation historique du rugby africain. Les partenaires de Johan Deysel se qualifient régulièrement depuis 1999 à la Coupe du monde. Mais à quoi s'attendre pour cette prochaine édition ? Focus sur les Namibiens et leur trajectoire jusqu'ici.

La Namibie est la nation phare du continent africain, les Springboks mis à part. Elle s'est qualifiée aisément pour le Mondial et prouve régulièrement que sa place n'est pas avec les autres nations du troisième tiers. Mais la pandémie a-t-elle permis aux hommes d'Allister Coetzee, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, de franchir un cap ?

La dynamique : van Jaarsveld l'a pour lui

Comme souvent, la Namibie a aisément remporté la Coupe d'Afrique 2022, synonyme de qualification pour la Coupe du monde. Située entre deux mondes, celui très amateur du rugby africain, et l'autre très compétitif de l'Afrique du Sud et les autres nations du premier tiers, la Namibie tente de jongler comme elle le peut.

En camp d'entraînement depuis le 1er juillet, les Namibiens se sont testés pour la première fois, grâce à un match amical (ne comptant pas pour un test match) contre Argentine XV, une sélection Pumas secondaire mais qui comptait Facundo Bosch, Bautista Delguy et Lucio sordoni par exemple. A retenir de cette rencontre : un mauvais départ mais une bonne prestation en deuxième période, liée à une touche et un ballon porté très efficaces. L'inévitable Torsten van Jaarsveld s'est illustré avec un triplé.

Torsten van Jaarsveld lors de ses adieux à Jean-Dauger, le 13 mai dernier Icon Sport - Pierre Costabadie

Le coup qu'il a reçu à l'oeil a inquiété les observateurs mais pas de fracture ni de dommages ne sont à déplorer. A contrario, le demi de mêlée Helarius Kisting, victime d'une fracture à l'avant-bras droit, sera indisponible pendant six semaines. Le staff espère malgré tout pouvoir compter sur lui pendant la Coupe du monde.

Le capitaine : l'inoxydable Johan Deysel

Il a une nouvelle fois rendu de fiers services à Colomiers, pour sa cinquième et dernière saison en Haute-Garonne. Johan Deysel, cet hiver, c'est l'un des tout meilleurs éléments du championnat de Pro D2, avec une capacité unique de perforation ballon en main et une fiabilité exceptionnelle en défense.

Johan Deysel, capitaine de la Namibie, était ici au stade Delort de Marseille lors du match d'Africa Cup 2022 contre le Zimbabwe. La Namibie retrouvera Marseille lors de la Coupe du monde. Icon Sport - Alexandre Dimou

Il portera la sélection namibienne comme il le fait depuis dix ans. Et en sera un beau symbole aussi. En effet, c'est lui qui avait marqué l'essai historique des Namibiens contre les All Blacks lors de la Coupe du monde 2015.

La pépite : Gerswin Mouton suit son cours

Il n'a que 23 ans et pourrait bien prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines. Contre Argentine XV il était placé au centre, au côté de Johan Deysel. Ce samedi, malgré le turnover opéré par Allister Coetzee, il sera à l'aile, pour permettre à Danco Burger d'être associé à celui qui a quitté la Colombe en mai dernier.

Gerswin Mouton inscrit là un essai lors de la finale remportée de l'Africa Cup 2022, synonyme de qualification pour le Mondial Icon Sport - Alexandre Dimou

Gerswin Mouton a la polyvalence et un profil atypique qui jouent pour lui (1,70m, 80kg), bien loin des très puissants Burger et Deysel. Un 5/8ème capable de jouer à l'aile, cela donnera au staff plusieurs options.

Le calendrier : comment se frayer un chemin dans cette poule A ?

La poule A est celle dont le niveau est le plus hétérogène sur le papier. D'un côté, il y a les All Blacks et la France, deuxième et troisième nations mondiales, et l'Italie. Puis il y a l'Uruguay, davantage à la portée des Welwitschias (surnom des Namibiens issu d'un arbre typique).

Avant le coup d'envoi du Mondial, la tournée sud-américaine va se poursuivre avec deux matchs de préparation contre l'Uruguay ce samedi puis le Chili le 12 août. Les débuts en Coupe du monde se feront contre l'Italie le 9 septembre à Saint-Etienne. Des souvenirs mitigés puisque lors de la dernière édition, les Azzurri l'avaient remporté 47-22.

Ensuite, ce sera le sommet face à la Nouvelle-Zélande le 15 septembre à Toulouse. A Marseille, la Namibie aura rendez-vous avec le XV de France. C'est d'ailleurs à Marseille et à Aix-en-Provence que les Namibiens avaient décroché leur ticket pour le Mondial, en juillet 2022 lors de l'Africa Cup. Enfin, ce sera l'Uruguay six jours plus tard à Lyon.