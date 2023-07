Pour l'emblématique Hitoshi Ono, le Japon peut remporter la Coupe du monde cette année. Pour lui, désormais, les Brave Blossoms font jeu égal avec les plus grandes sélections de ce monde.

Héroïques et victorieux des Sud-Africains, dans ce qui reste un des plus grands exploits du rugby, en 2015. Vainqueurs, de l'Irlande et de l'Ecosse puis qualifiés pour les quarts, quatre années plus tard, à domicile. Les deux dernières éditions de la Coupe du monde ont été marquées par les exploits des Japonais. "Le parcours de 2019 a donné confiance à tous les joueurs. Cela leur a montré que nous aussi nous pouvons gagner tous les matchs de poules, donc c’est un grand plus pour la confiance", analyse Hitoshi Ono, joueur le plus capé de l'histoire de la sélection nipponne avec 98 capes. Alors, que peuvent nous réserver les Brave Blossoms cette année dans la poule D avec l'Argentine, l'Angleterre, le Samoa et le Chili ? "Il y a beaucoup d’espoirs. Je le sens très bien. Le niveau de l’équipe actuelle est largement supérieur de celle dans laquelle j’évoluais (NDLR de 2004 à 2016). Le Japon peut désormais faire jeu égal, voire gagner n’importe quelle équipe aujourd’hui." L'ancien troisième ligne ne fait pas dans la langue de bois : "La probabilité que nous gagnions l’Angleterre est forte !"

Michael Leitch, ancien capitaine du Japon qui, normalement, sera dans le groupe pour une quatrième campagne mondiale, s'était montré optimiste devant le micro de l'AFP : "Je pense que cette équipe peut aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Je sais que ça peut sembler ridicule mais c'est une possibilité et nous croyons aux possibilités" Qu'en pense son ancien compère de la troisième ligne japonaise et dans le club des Toshiba Brave Lupus ? "Je suis d’accord avec lui. Lors de la dernière Coupe du monde, en 2019, nous sommes allés en quarts de finale, notre meilleur parcours dans la compétition. Donc j’espère que cette année, on ira encore plus loin. L’objectif du Japon, c’est de gagner la Coupe du monde !" Voilà, c'est dit.

Le Japon se retranche dans le travail

Hitoshi Ono ne passe pas inaperçu dans les rues de Toulouse. Non, il n'est pas en repérage pour la sélection japonaise qui établira son camp de base dans la ville rose. Il est en tournage pour une promotion publicitaire afin de vendre les charmes de notre pays aux Japonais et les inciter à faire le déplacement pour le Mondial. Celui qui a pris sa retraite en 2020 à... 42 ans est en permanence entouré de plusieurs caméras et d'un journaliste du quotidien le Mainichi shimbun. En tout, six, sept personnes le suivent au quotidien. "J’adore la France, s'exclame-t-il, depuis les quais de la Garonne. J’aime bien l’humour des Français et leur hospitalité. Les paysages sont magnifiques, à la campagne, mais aussi en ville. Je me sens bien en France."

Les Brave Blossoms et les Bleus se sont justement affrontés deux fois lors de la tournée d'été 2022 en Asie et quatre mois plus tard à... Toulouse, déjà. "Au Japon, sur le deuxième match, les deux équipes étaient très proches, il n’y avait que cinq points d’écart. En revanche, à Toulouse, il y a eu une grande différence de niveau. Tous les joueurs ont compris ce qui n’allait pas, donc ils ont conscience de ce qu’ils doivent améliorer. Et ça, c’est très, très important", lâche l'ancien joueur des Sunwolves. Il poursuit en révélant que la principale force de l'équipe japonaise actuelle est "la qualité du travail. Même si on tombe, on est capable de se relever. Il y a aussi un esprit de discipline qui nous permet d’avancer." D'avancer jusqu'au toit du monde ?