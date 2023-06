L'optimisme est de mise au Japon avant la Coupe du monde. L'ancien capitaine Michael Leitch estime que c'est l'année ou jamais pour remporter la compétition.

Samedi 28 octobre, aux alentours de 23 heures, le Stade de France est soudain muet. Terrible désillusion pour les Bleus battus en finale de la Coupe du monde. Les All Blacks vainqueurs ? Non. Premier titre pour les Irlandais ? Toujours pas. Ce sont les Japonnais qui soulèvent le trophée William Webb-Ellis dans l'enceinte dyonisienne. Utopique ? Sûrement, oui. Mais pour Michael Leitch. "Si ce n'est pas maintenant, alors quand, questionne l'ancien capitaine des Brave Blossoms, interrogé par l'AFP. Je sais que ça peut sembler ridicule mais c'est une possibilité et nous croyons aux possibilités."

Leitch voit le Japon "aller au bout"

Les Japonnais seront dans la poule D avec l'Angleterre, l'Argentine, les Samoa et le Chili. Michael Leitch, qui espère, à 34 ans, disputer une quatrième Coupe du monde, est très confiant sur les chances de son équipe : "Nous sommes la meilleure équipe que le Japon ait jamais connue, alors on va y aller à fond. Je pense que cette équipe peut aller jusqu'au bout." Depuis la réception du Mondial 2019, et une qualification en quarts après avoir surpris l'Irlande et l'Ecosse en phase de poules le troisième ligne juge que ses coéquipiers sont "beaucoup plus professionnels" et ont "beaucoup plus d'expérience" dans cette compétition. Cependant, depuis leurs exploits de 2019, ils n'ont plus battu une nation majeure.