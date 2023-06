Le Japon a dévoilé son maillot officiel pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). Les Japonais le porteront en match de préparation le 15 juillet face aux All Blacks XV.

Le Japon dévoile son nouveau maillot pour la Coupe du monde ! Celui-ci respecte les couleurs traditionnelles de la sélection, avec les célèbres rayures rouges et blanches. L'équipementier reste Canterbury et le Lipovitan, le sponsor majeur officiel. Ce dernier ne sera pas présent sur le maillot final du Mondial. En effet, World Rugby interdit aux nations d'aborder un maillot avec un sponsor lors des Coupes du monde.

Le principal changement par rapport au maillot du Japon de 2019 se trouve sur le col. Alors qu'il était "en v" lors du Mondial 2019, il est davantage rond pour 2023. Les Brave Blossoms joueront cinq matchs de préparation avant le début de la Coupe du monde : deux face aux All Blacks XV, les Samoa à Sapporo le 22 juillet puis les Tonga à Higashiosaka le 29 juillet et enfin les Fidji le 5 août. Ils affronteront ensuite l'Angleterre, l'Argentine, les Samoa et le Chili pour tenter de se qualifier en quart de finale. "La confirmation de ces cinq matchs à domicile est extrêmement excitante pour l'équipe et nos fans au Japon, exprimait il y a quelques mois le sélectionneur Jamie Joseph. Ils constitueront une partie importante de nos préparatifs avant la Coupe du monde, fournissant quatre adversaires variés et stimulants, qui nous donneront un niveau de compétition correspondant étroitement à l'intensité et à la qualité auxquelles nous serons confrontés en France.