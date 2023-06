Depuis la fin du championnat de France et la victoire du Stade toulousain face au Stade rochelais en finale le 17 juin, chaque club a droit à son bilan. Le Castres olympique n'a pas connu une saison agitée mais a fini par être sauvé par sa vieille garde.

Valeureux perdants de la dernière finale de Top 14, les Castrais ont eu pas mal de difficultés sur l'exercice 2022-2023. En début de saison, même si les matchs à domicile se terminent sur des victoires, les hommes de Pierre-Henry Broncan n'arrivent pas à briller hors de leurs bases. À la mi-saison, Castres n'a récolté que deux points en sept matchs à l'extérieur, dont une lourde défaite contre La Rochelle, champion d'Europe en titre (53-7).

Paradoxalement, les coéquipiers de Mathieu Babillot, tiennent la route à domicile, en alignant plusieurs victoires importantes comme face à Montpellier (26-13), Clermont (26-22), ou encore Pau (26-22). À la fin de la treizième journée, les Castrais sont à la douzième place du classement, suivis de près par Brive et Perpignan.

Le mois de février sera un tournant dans la saison du vice-champion de France. après une victoire rassurante face à l'UBB (23-18), une série de trois défaites face à Clermont (41-26), La Rochelle (17-32) et Bayonne (41-10) plonge le CO dans le doute à 7 journées de la fin du Top 14. La défaite face aux Jaune et Noir fut la première à Pierre Fabre depuis 29 matchs.

Davidson, le héros du CO

Les mauvais résultats sportifs du club obligent la direction à se séparer de l'entraîneur principal Pierre-Henry Broncan. Ce dernier est remplacé par Jeremy Davidson, ancien entraîneur de Brive, où il a été débarqué en décembre, qui a joué à Castres entre 1998 et 2001. Malgré la lourde défaite face à Bayonne, le coach Irlandais parvient à redresser le niveau de son équipe qui remportera six de ses sept derniers matchs.

Pierre-Yves Revol annonce le remplacement de Pierre-Henry Broncan par Jérémy Davidson ! — Castres Olympique (@CastresRugby) February 20, 2023

Du 4 mars au 22 avril, le CO est invaincu sur 4 matchs et arrive à battre des équipes du haut de tableau comme Lyon (27-22), Toulouse (27-17) ou encore Toulon (31-18). Les Castrais tiennent également leur première victoire à l'extérieur sur la pelouse de Montpellier (19-28). Ces bons résultats permettent à Castres de se maintenir en Top 14 et de se rapprocher des places européennes.

Le joueur : l'inépuisable Benjamin Urdapiletta

C’était sa dernière saison sous les couleurs du Castres olympique. Après 1479 points inscrits face aux perches en Top 14, le demi d'ouverture Argentin quitte le club pour aller du côté de Clermont. Cette saison, Urdapiletta s'est illustré en inscrivant 191 points au pied en seulement 15 rencontres.

Benjamin Urdapilleta lors de son dernier match à Pierre Fabre. Icon Sport

Lors de son dernier match sur la pelouse de Pierre-Fabre, l'ouvreur a réalisé une superbe performance en inscrivant 16 des 26 points de son équipe face à Perpignan. Tout comme lui, plusieurs "anciens" ont mené le groupe cette saison. À 35 ans, Julien Dumora a disputé 25 matchs cette saison et inscrit un total de 103 points.

Saison 2023-2024 : nouveau départ

Habitué à jouer les places pour le Top 6, Castres devra montrer un autre visage la saison prochaine si le club veut faire partie de la bataille pour la qualification. Avec d'importants départs comme celui d'Urdapiletta, le club cherche à se renforcer davantage. Le numéro 10 sera remplacé par Pierre Popelin qui arrive en provenance de La Rochelle.

La grosse surprise des recrues du CO couvre le poste de trois-quarts centre. Il s'agit du néo-zélandais Jack Goodhue qui devrait prendre la place de Thomas Combezou, qui part à la retraite. L'international All-Blacks de 28 ans vient d'être sacré champion du Super Rugby Pacific avec les Crusarders. L'homme aux 18 sélections pourra apporter toute son expérience au groupe castrais qui cherchera à retrouver son meilleur niveau après une saison 2022-2023 assez difficile.