T‌OP 14 - Fin de série pour les Castrais dans leur antre de Pierre Fabre. Après 29 matches sans défaite, les Tarnais se sont inclinés face à des champions d’Europe rochelais bien trop forts pour eux (17-32), ce samedi après-midi. Les finalistes du Top 14 la saison passée n’ont plus que deux points d’avance sur Perpignan, le premier relégable. Les Rochelais mettent fin à deux défaites consécutives et confortent leur place dans le top 6.

Les Rochelais ont bien démarré la rencontre, se montrant dominant territorialement et mettant la main sur le ballon. Les Maritimes ont justifié leur statut d’équipe qui a le plus la possession du Top 14 (55 % en moyenne). Pourtant, ce sont eux qui se sont fait prendre en contre, en encaissant le premier de la rencontre. Après un en-avant au milieu de terrain de Thompson-Stringer, l’avantage était laissé aux Castrais pour amorcer un contre, en partant au large. Après une pénalité vite jouée à la main, les Castrais enchaînaient les pick and go, jusqu’à ce que Dumora soit trouvée dans l’intervalle pour aller marquer l’essai (7-3, 10ème).

Mais c’était l’une des dernières fois que les Castrais sont rentrés dans les 22 adverses dans cette première période. Les Maritimes ne s’inquiétaient pas et récupéraient un nombre impressionnant de pénalités, pour les convertir en points à chaque fois. Antoine Hastoy, récemment appelé avec les Bleus, a réalisé un 8 sur 8 au pied tout au long du match, inscrivant 22 points.

Les Rochelais confirmaient encore plus leur avantage après le carton jaune de Vanverberghe (25ème). Les visiteurs choisissaient une mêlée dans les 22 mètres pour enfoncer le pack adverse. D’un subtil coup de pied rassant, Kerr-Barlow envoyait Seuteni à l’essai (7-19, 29ème).

Les espoirs brisés des Castrais

Au retour des vestiaires, le CO réduisait l’écart, mais le cours du jeu se poursuivait comme en première période. Les Maritimes accroissaient même l’écart au pied, profitant de la grosse indiscipline des locaux.

Les Tarnais concrétisaient enfin ce retour en forme à l’heure de jeu. Après plusieurs mêlées dans les 22 m rochelais, Dubrere croyait aplatir une première fois, mais il fallait rejouer l’action. Cette fois, après plusieurs pick and go, le pilier entrant Chilachava finissait en terre promise (17-25, 63ème). Avec seulement 8 points d’avance, la victoire semblait même possible pour les locaux, eux qui fuient la zone de relégation.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Alors ils ont poussé. Même l’essai refusé à la vidéo de Botia (70ème) ne les a pas stoppé. Ils ont tenté de revenir dans les clous du bonus défensif avec une pénalité des 30 mètres, très excentré sur la droite, mais le capitaine Julien Dumora a manqué le coche (73ème). Une occasion de manquée, la dernière.

A la suite d’une touche dans les 22 adverses, La Rochelle tuait le match, quand Joel Sclavi amenait le ballon derrière la ligne d’en-but. 17-32, score final, sévère pour Castres.

Les Maritimes met donc fin à une impressionnante série de 29 matches sans défaite à domicile pour le CO, qui chute inexorablement au classement. Les Tarnais vont maintenant devoir faire attention à Perpignan, qui n’a plus que deux points de retard sur eux. Le Stade Rochelais, de son côté, reste ancré à la 4ème place et suit le rythme de ses concurrents, avec une victoire convaincante à Pierre Fabre.