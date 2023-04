Top 14 - Au GGL Stadium, dans le cadre de la 22e journée du championnat, le Castres Olympique a créé la surprise en s’imposant face au Montpellier Hérault Rugby, ce samedi après-midi, 19-28. Dans ce remake de la finale 2022, Castres a dominé le début de match, puis le MHR s’est réveillé, et à la pause les deux équipes étaient dos à dos (14-14). Mais c’est finalement le CO qui est sorti vainqueur de cette rencontre plaisante, grâce à une superbe entame de seconde période.

Battu dix fois loin de Pierre-Fabre depuis le début du championnat, Castres tient sa première victoire à l’extérieur cette saison. Au GGL Stadium, cet après-midi, le CO a battu Montpellier, 19-28. Grâce à cette victoire, les Castrais font un grand pas vers le maintien en Top 14. Les joueurs de Jeremy Davidson comptent désormais neuf points d’avance sur l’Usap (13e). Le MHR, de son côté, s’est tiré une balle dans le pied en vue de la qualification. Les Cistes ont sept points de retard sur Lyon (6e).

Le gros coup de l'après-midi revient à Castres...



Sous le soleil du GGL Stadium, le Castres olympique a réalisé un début de match plutôt intéressant, puisque les Tarnais ont monopolisé le ballon pendant les cinq premières minutes, sans pour autant parvenir à concrétiser ce temps fort, même si Josaia Raisuqe a pensé ouvrir le score (5e), avant que son essai ne soit logiquement refusé, suite à une dernière passe en-avant.

Dans une entame équilibrée et plaisante, pendant laquelle les deux équipes ont proposé du jeu, Montpellier a répondu au temps fort castrais par une longue possession, à son tour, dans le camp adverse, là aussi infructueuse. Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir le score évoluer. Après une pénaltouche bien négociée par les visiteurs à cinq mètres de l’en-but adverse, Jérémy Fernandez a servi Josaia Raisuqe, arrivé lancé, et l’ancien joueur de Nevers a alors inscrit le premier essai du match (0-7, 15e).

Raisuqe, quel match !

Si Montpellier a plutôt tenu le ballon et dominé en mêlée fermée (deux pénalités puis un coup franc obtenus), le champion de France en titre est tombé sur une formation castraise efficace, qui a doublé la mise, grâce à Josaia Raisuqe. Sur cette action, tout est parti d’un jeu au pied au niveau de la ligne médiane de Vilimoni Botitu. Raisuqe a alors récupéré le ballon, servi Teariki Ben-Nicholas, qui l’a ensuite mis sur orbite pour un essai sublime (0-14, 24e).

Josaia Raisuqe a été utilisé à l'aile pour la première fois qu'il est à Castres. Et ce avec un certain succès... Icon Sport - Alexandre Dimou

Vexé, le MHR s’est réveillé à la demi-heure de jeu et, à l'aide du vent qu’il avait dans le dos, le club local a multiplié les offensives dans le camp castrais. Dans un premier temps, les Tarnais ont bien défendu, mais ils ont fini par craquer à la 34e minute. Après un mouvement initié par Zack Mercer et Thomas Darmon, Elliott Stooke a chargé la défense adverse, mais s’est fait arracher le ballon, qui est arrivé dans l'en-but. N'gandebe a plongé dessus et marqué les premiers points de son équipe (7-14, 35e).

Deux essais en quatre minutes pour Castres à la reprise

Acculé dans son camp et particulièrement indiscipliné, Castres a terminé cette mi-temps à quatorze, suite au carton jaune adressé à Baptiste Delaporte (fautes répétées, 40+2e). Montpellier s'est alors servi de cette supériorité. Sur une mêlée dominatrice à cinq mètres de l'en-but, Paolo Garbisi a adressé une longue passe sautée pour Vincent Rattez, qui a plongé en coin (14-14, 40+5e).

Au retour des vestiaires, le MHR s’est vite retrouvé à quatorze, puisque Louis Carbonel a reçu un carton jaune pour avoir effectué un en-avant volontaire lors d’un mouvement castrais (41e). Si Louis Le Brun a manqué la pénalité qui a suivi (43e), le CO a clairement profité de ce jaune, puisque Gaëtan Barlot, sur un bras cassé joué rapidement à la main, a redonné l’avantage à son équipe (14-21, 46e). Suite au retour de Baptiste Delaporte et désormais en supériorité numérique, Castres a enfoncé le clou trois minutes plus tard. Après plusieurs temps de jeu, Leone Nakarawa a planté le quatrième essai de son équipe et a donné quatorze points d’avance aux siens (14-28, 50e).

Nakarawa et Usarraga ont écœuré le MHR

Comme on pouvait s’y attendre, le MHR s’est réveillé, et a fait rentrer une partie de son banc. Willemse, Haouas ou Reinach, pour ne citer qu’eux, ont pesé et Thomas Darmon, à la conclusion d’une très longue séquence, a redonné espoir au peuple héraultais (19-28, 53e). Mais Castres a ensuite mis les barbelés et si Josaia Raisuqe a été le grand bonhomme de ce match, il faut aussi souligner que le Basque Asier Usarraga ou le Fidjien Leone Nakarawa, impressionnants dans les rucks, ont clairement écœuré une équipe de Montpellier, qui a multiplié les offensives sans jamais parvenir à conclure.

Le carton jaune reçu en toute fin de match par Josaia Raisuqe (76e) n’a rien changé. Castres, en s’imposant à l’extérieur pour la première fois de la saison, a fait un pas de géant vers le maintien. Montpellier a très certainement dit au revoir à son rêve de phase finale.