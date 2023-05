Le transfert a été officialisé ce jeudi, Benjamin Urdapilleta portera les couleurs de Clermont la saison prochaine. Le demi d'ouverture de 37 ans s'est engagé pour une saison, plus une en option avec l'ASM. En Auvergne, il retrouvera Christophe Urios, avec qui il a soulevé le bouclier de Brennus en 2018 sous les couleurs du CO.

Une page va se tourner dans quelques semaines du côté de Castres. Les supporters tarnais l'ont appris ce jeudi, Benjamin Urdapilleta vit ses dernières semaines en tant que joueur du CO. À 37 ans, l'Argentin va relever un nouveau défi après huit ans de bons et loyaux services dans le Tarn.

Dans les colonnes de l'Équipe, l'ancien joueur d'Oyonnax a expliqué ce choix de quitter le Castres Olympique pour un autre club de Top 14. Une personne a pesé dans la balance : Christophe Urios. "Je connais par coeur Christophe, avoue Urdapilleta. Son speech a été bon, il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Il voulait un joueur avec de l'expérience et mon tempérament. Et puis je retrouverai trois Argentins là-bas."

Sous les couleurs de l'ASM, "Urda" évoluera avec Tomas Lavanini, Bautista Delguy et Marcos Kremer. Il retrouvera également Frédéric Charrier, le futur entraîneur des trois-quarts clermontois.

"J'ai beaucoup grandi avec Christophe"

À en croire ses propos, Benjamin Urdapilleta se serait bien vu quelques mois de plus à Castres, voire même y finir sa carrière. Au final, il va connaître un troisième club en France. Et comme lors de son arrivée au CO et à Oyonnax, c'est aux côtés de Christophe Urios qu'il va pouvoir s'acclimater.

"C'est lui qui m'a permis de commencer ma carrière en France en me recrutant aux Harlequins en 2012, explique l'intéressé. J'ai beaucoup grandi avec lui et on a fait de très belles saisons ensemble. L'histoire est belle aussi de terminer ma carrière avec lui"

Avant de rallier l'Auvergne, le meneur de jeu souhaite parfaitement terminer son aventure avec les Castrais, avec comme objectif de remporter ses trois derniers matchs, à commencer par celui de ce samedi sur la pelouse de Pau. Peut-être l'occasion de disputer son dernier match en Bleu et Blanc quelques semaines après la 26ème journée face à Perpignan. À l'heure actuelle, le CO est a sept points du top 6, alors allez savoir...