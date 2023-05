Antoine Dupont revient sur la défaite du Stade toulousain en demi-finale de Champions Cup, de son côté Grégogy Alldritt fait le bilan de la victoire face à Exeter. En Challenge Cup, Baptiste Serin explique comment le RCT est allé chercher cette victoire. Jérôme Bosviel, quant à lui, parle de la saison laborieuse de Montauban... Voici le top des déclas du week-end !

Dupont : "Il y a des détails qui ne pardonnent pas et des fautes trop bêtes qu’on ne peut pas faire à ce niveau"

Après la défaite des siens en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, le capitaine toulousain dressait le bilan de cet échec. L'indiscipline est selon lui, le point noir de cette rencontre : "Il y a des détails qui ne pardonnent pas et des fautes trop bêtes qu’on ne peut pas faire à ce niveau. Qu’on ne doit pas faire même. Malheureusement, on les fait encore. Il faut donc qu’on apprenne et qu’on l’applique pour aller chercher quelque chose parce que le niveau sera relevé. Quand on prend deux cartons jaunes, qu’on fait des fautes sur lesquelles on leur donne des points, c’est dur de discuter derrière. Que ce soit de l’arbitrage, de notre jeu ou de notre stratégie sur l’ensemble du match. Quand il y a quarante points contre soi, on ne parle de rien de tout ça."

Alldritt : "Nous sommes très contents de la victoire mais on est loin d’avoir fait le match parfait"

Les Rochelais se sont qualifiés en finale de Champions Cup en étrillant Exeter (47-28). En conférence d'après-match, Grégory Alldritt est revenu sur la prestation des siens estimant : "Nous sommes très contents de la victoire mais on est loin d’avoir fait le match parfait. C’est génial en un sens, ça ne sert à rien de faire le match parfait en demie. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Ça nous garde dans le bain et ça nous permettra d’être prêts. Il nous faudra relever l’impossible mais on adore ça. Nous avons hâte d’y être."

Nowell : "On savait que les Rochelais allaient faire une belle performance"

À l'issue de ce match contre ses futurs coéquipiers, Jack Nowell (ailier d'Exeter) déplorait les quelques erreurs qui ont coûté si cher aux Chiefs : "On savait que ce serait un grand défi mais on croyait que l'on pouvait gagner. Il y a des moments où on a montré que nous étions une belle équipe mais nos petites erreurs se sont transformées en grandes erreurs. On savait que les Rochelais allaient faire une belle performance".

Serin : "C'est notre énergie qui nous a fait gagner !"

Du côté de la Challenge Cup c'est Toulon qui s'est imposé dans son antre (23-0) face à Trévise. Avec un Sergio Parisse des grands soirs, le RCT s'est qualifié en finale et affrontera Glasgow. Pour aller chercher cette victoire en infériorité numérique suite au carton rouge de Charlles Ollivon, Baptiste Serin assure : "C'est notre énergie qui nous a fait gagner ! Je peux vous le dire facilement, j'ai fini en hypoglycémie. Il fallait se démultiplier pour prendre le dessus après le rouge de Charles."

Bosviel : "C’est la libération d’une saison de merde, du début à la fin"

C'est à une journée de la fin du championnat que Montauban a acquis son maintien face à Carcassonne. En toute transparence, l'ouvreur de l'USM Jérôme Bosviel est revenu sur la saison compliquée des siens : "C’est la libération d’une saison de merde, du début à la fin. L’an dernier, nous avons perdu un ami sur la fin de saison. Nous avons traîné ça tout l’été… Nous avons essayé de nous mettre dans la tête qu’il fallait jouer pour lui et nous avons fait un bon début de saison. Ensuite, il y a eu des matchs, comme celui de Biarritz que je prends pour ma gueule, où nous pouvions basculer sur le haut de tableau et nous avons perdu le match par ma faute. Ensuite nous avons gagné à Colomiers, fait match nul contre Vannes et depuis janvier, nous avons perdu trois ou quatre matchs après la sirène… Et en cette fin de saison, nous sommes sur quatre victoires lors des cinq derniers matchs donc ce que je retiendrai de cette saison c’est la libération d’avoir maintenu ce club cette saison en Pro D2. Mais il y a aussi des regrets parce que nous avons été capables de gagner à Agen, de battre Rouen avec le bonus, de gagner Aurillac. Nous aurions pu mieux faire".