La Rochelle a terrassé Exeter dans une demi-finale à sens unique (47-28). Les Maritimes enchaînent leur troisième finale de Champions Cup d'affilée et retrouveront à nouveau le Leinster, à Dublin, le 20 mai prochain.

Du frontal, du lourd, du massif ! La rencontre entre le Stade Rochelais et Exeter Chiefs promettait un véritable affrontement de packs et d’épais. C’est très vite le cas… Les joueurs d’Exeter cherchent l’épreuve de force en jouant les pénalités à la main près de l’en-but adverse. Pour faire plier la défense. Et cela fonctionne avec une charge de Sam Simmonds, récompensée par le premier essai de la partie (6e). La réponse des Maritimes est cinglante, quasi immédiate.

Après avoir fixé sur la droite du terrain, les Rochelais développent leur jeu sur le côté opposé. Antoine Hastoy adresse un petit jeu au pied dans le dos de la défense, Raymond Rhule surgit, pousse aussi au pied et plonge dans l’en-but pour la réplique des joueurs de Ronan O’Gara (10e).

En patron devant les Chiefs

Le bras de fer se poursuit devant. Les Maritimes prennent un ascendant en mêlée. Et cherchent aussi à mettre du rythme dans le jeu. A force d’enchaîner les séquences, ils trouvent une nouvelle brèche dans la défense. Pour un déboulé d’UJ Seuteni (23e). Le rythme et la force. Un ballon porté bien mené contraint le talonneur Forst à la faute. Il récolte un carton jaune et Exeter vacille à 14 contre 15. Car les Maritimes placent de nouveaux coups de boutoir. En force avec un démarrage de Greg Alldritt après l’avancée d’une première mêlée (32e).

Puis suite à une longue action (près d’une minute) et toujours derrière une mêlée ! Celle-ci est jouée juste devant les 22 mètres… maritimes, les Rochelais remontent tout le terrain, notamment avec deux avancées de Jules Favre puis une passe après contact d’UJ Seuteni vers Pierre Bourgarit. Le talonneur peut ensuite glisser intérieur pour Tawera Kerr-Barlow, qui signe le quatrième essai des Rochelais (39e). une réalisation symbolique d'un rugby total des Maritimes, poussés par tout un stade ! A la pause, le Stade rochelais mène 26-7 devant Exeter.

Un remake en finale

Et ce froid réalisme des Maritimes dans la chaleur du Matmut Atlantique continue dans le deuxième acte. Mais c’est cela aussi l’expérience accumulée en Champions Cup ! Ainsi, les joueurs de Ronan O’Gara tentent et réussissent une nouvelle transversale au pied par Antoine Hastoy vers l’aile gauche de Raymond Rhule. Pour un doublé du Sud-Africain (33-7, 44e). Ils déroulent et cabossent le pack anglais en mêlée. Un nouvel essai de Pierre Bourgarit plie la partie (40-7, 54e). La suite est partagée entre gestion rochelaise – un peu de relâchement sans doute par moment – et réaction anglaise. Les Chiefs marquent deux essais en force par Iosefa-Scott (59e) et Yeandle (75e), entrecoupés d’une réalisation de Woodburn sur un ballon de récupération (70e).

Entretemps, La Rochelle a offert un doublé à Kerr-Barlow (68e) et permis à l’incroyable public maritime de faire la fête un long moment sur la fin de match. Plein comme un œuf - 41 204 supporters surchauffés - le Matmut Atlantique de Bordeaux peut vibrer et exulter dans l’aspiration des Maritimes. Les Rochelais l’emportent 7 essais à 4 – ce que ne manquera pas de pointer le staff technique côté défense – et compostent leur billet pour Dublin. En finale, il faudra se défaire de la Province irlandaise du Leinster. Ce sera samedi 20 mai à 17h45. Pour un remake de la finale 2022. Et les Rochelais espèrent forcément un dénouement identique pour à nouveau épingler ce titre à leur palmarès.