Conscient que son équipe était mieux armée que l’année passée face au même adversaire et qu’elle était capable de mettre le Leinster à mal, le capitaine du Stade toulousain Antoine Dupont regrette évidemment l’indiscipline des siens qui a coûté très cher. Et il appelle à la remobilisation pour basculer avec ambition sur le Top 14.

Quelle analyse dressez-vous de cette défaite ?

Je pense que nous avons été mis sous pression collectivement mais je crois aussi que nous avons tout de même réussi à les breaker beaucoup de fois, à casser de nombreux plaquages adverses. Après, le Leinster est une équipe qui se déplace énormément, qui parvient à rattraper les coups sur chaque situation et qui arrive à ne pas prendre d’essai malgré les longues séquences qu’elle encaisse. C’est là que les Leinstermen sont très forts, ils ne prennent pas de points sur beaucoup de leur temps faibles. En face, nous n’avons pas réussi à en faire autant aujourd’hui. Une fois que l’écart est fait au score, qu’il y a plus de vingt points en notre défaveur, c’est toujours plus compliqué de parler de jeu ou de stratégie.

Des tribunes, nous avions l’impression que vous mettiez vos adversaires à mal sur toutes vos possessions, que l’écart entre les deux équipes était moins grand que l’année dernière malgré un score final similaire. Aviez-vous la même sur le terrain ?

Oui, bien sûr. Pour ma part, j’ai en tout cas senti une grande différence par rapport à la demi-finale de l’an dernier, même si le score est à peu près le même. La physionomie du match est totalement différente. Là, nous avons réalisé une très bonne entame et nous avons marqué rapidement. Même si nous avons fait preuve d’indiscipline, nos adversaires n’avaient mis que six points avant que tout s’est enchaîné à la suite du premier carton jaune... Mais nous arrivions à porter le ballon, à être dangereux. Physiquement, l’équipe était bien. Nous parvenions à les déborder, à « breaker » leur ligne. Certes, ils rattrapaient les coups, comme je le disais, mais j’avais le sentiment que nous étions un danger pour eux et que nous étions en position de marquer des points. C’était beaucoup plus compliqué l’année dernière.

La différence se fait-elle donc sur l’indiscipline ?

Encore une fois, quand on prend deux cartons jaunes, qu’on fait des fautes sur lesquelles on leur donne des points, c’est dur de discuter derrière. Que ce soit de l’arbitrage, de notre jeu ou de notre stratégie sur l’ensemble du match. Quand il y a quarante points contre soi, on ne parle de rien de tout ça.

Vous êtes un leader de ce groupe. Les expériences des années passées, et notamment des défaites face à ce même Leinster, vont-elles vous aider à remobiliser le groupe pour basculer sur vos objectifs en Top 14 ?

Évidemment, il nous reste une compétition et donc un titre à aller chercher. Il y a encore des matchs devant nous. Soit on baisse la tête et on arrête la saison là, soit on se remobilise et on va chercher quelque chose d’autre. Je crois que tout ce groupe a de l’ambition et a envie de se positionner sur les deux compétitions. Il y en a une qui est terminée mais, je le répète, il en reste une autre. Au-delà de dire qu’on se focalise sur le championnat, il faut surtout continuer à travailler et être encore plus exigeant envers nous-mêmes. Il y a des détails qui ne pardonnent pas et des fautes trop bêtes qu’on ne peut pas faire à ce niveau. Qu’on ne doit pas faire même. Malheureusement, on les fait encore. Il faut donc qu’on apprenne et qu’on l’applique pour aller chercher quelque chose parce que le niveau sera relevé.