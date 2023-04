Toulon n'a fait qu'une bouchée des Italiens de Trévise (23-0) avec un grand Dan Biggar. Réduits à quatorze après le carton rouge de Charles Ollivon (7ème minute), les Toulonnais ont fait le travail et se qualifient en finale de Challenge Cup, face à Glasgow.

Toulon tient sa première finale de la saison ! Engagés sur les deux tableaux (Top 14 et Challenge Cup), les Varois ont battu, devant leur public de Mayol, les Italiens de Trévise en début d’après-midi, 23-00. Grâce à ce succès, ils se qualifient pour la finale de la Challenge Cup et ils affronteront le 19 mai prochain, à l’Aviva Stadium de Dublin, les Écossais de Glasgow.

On ne s’est pas ennuyé, ce dimanche, à Mayol. Dans un stade rempli et bien bruyant, le RCT a attaqué la rencontre de la meilleure des façons puisque, devant leur public, les locaux ont mis la main sur le ballon et ont ouvert le score dès la cinquième minute. Sur cette offensive, on a pu encore profiter de la classe de Sergio Parisse puisque alors que les Toulonnais avaient le ballon à l’entrée des 22 mètres adverses, le numéro huit de Toulon a levé la tête, tapé un petit coup de pied à suivre et Duncan Paia'aua, plus rapide que tout le monde, est arrivé en premier dans l’en-but (7-0, 5e).

Parisse voit rouge, mais Toulon ne panique pas

Bien lancés dans la partie, les locaux se sont très vite retrouvés à quatorze puisque dans la foulée, Charles Ollivon a reçu un carton rouge (7e), pour un choc épaule contre tête avec l’arrière italien Matteo Minozzi. Si Mayol a grondé suite à cette décision de Karl Dickson, les joueurs entraînés par Pierre Mignoni et Franck Azéma n’ont pas paniqué pour autant. Dan Biggar a récompensé la bonne poussée de ses avants en mêlée (10-0, 14e), puis Beka Gigashvili, bien aidé par Waisea Nayacalevu, a marqué, en force, le second essai de son équipe (17-0, 18e).

Toulon écrase le Benetton Trévise à Mayol et se qualifie pour la finale de cette Challenge Cup 2023 !



La suite de la première période a été plus compliquée pour le RCT qui a eu du mal à sortir de son camp, face à la bonne pression des Italiens et qui a été privé de munitions. Pour autant, les locaux ont particulièrement bien défendu leur ligne, puisque à quatre reprises (24e, 29e, 37e, 39e), ils ont repoussé les assauts italiens et sont donc rentrés aux vestiaires avec une avance plutôt confortable (17-0).

Toulon domine en mêlée

Au retour des vestiaires, Trévise a été contraint d’évoluer à quatorze pendant dix minutes, lorsque le talonneur Siua Maile a reçu un carton jaune pour un geste d’antijeu sur Duncan Paia'aua (42e). Pendant ce temps, Dan Biggar a un peu plus creusé l’écart, en passant deux pénalités (42e, 47e) et le score n'a plus bougé jusqu’à la fin.

Pourtant, Toulon a dominé Trévise, notamment en mêlée fermée, où les avants du RCT ont fait vivre un calvaire au pack italien. Mais le ballon rendu glissant à cause d’un temps capricieux n’a pas permis aux locaux d'accroître leur avance. Trévise, de son côté, a été généreux, mais maladroit, comme sur ces deux pénaltouches tapées en ballon mort (72e, 80e).

Grâce à un matelas confortable, Toulon a pu coacher tôt et faire reposer ses titulaires en vue d’une fin de saison qui s’annonce palpitante sur la Rade. Néanmoins, les rouge et noir ont perdu Waisea peu avant l’heure de jeu, sur blessure. C’est le point noir de l’après-midi du côté de Mayol. Reste à savoir si le centre fidjien pourra participer à la fête à Dublin, mi-mai, où le RCT tentera de décrocher le premier Challenge Européen de son histoire, après avoir perdu en finale à quatre reprises (2010, 2012, 2020 et 2022).

