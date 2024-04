La carte blanche de Stephen Nell, journaliste sud-africain : "L'entrée des Boks dans le Tournoi n’est qu’une question de temps"

Comment les Sud-Africains vivent leur arrivée dans les compétitions européennes ? Positivement, selon un de nos confrères sud-africains qui nous explique les ressorts de cet enthousiasme.

L’arrivée des Sud-Africains en Europe a rencontré un vrai enthousiasme, une certaine éducation est en train de se mettre en place. En huitièmes de finale, le duel entre les Stormers et La Rochelle a quand même attiré 27 000 personnes. Si les gens connaissaient mieux l’histoire de ce club français, il y aurait eu encore plus de monde. Ça va donner un lustre supplémentaire à cette équipe et je suis sûr que le phénomène inverse existe en Europe. Après le match, John Dobson a dit que La Rochelle aurait fait les quarts de finale si ce club avait joué le dernier Mondial.

Les joueurs et les entraîneurs apprécient aussi de se retrouver dans cette compétition, face aux meilleurs joueurs du monde et face à un nouveau style, engagé et avec un tempo différent de ce que les Néo-Zélandais proposent. Ceci dit, les entraîneurs sont assez modestes quant à leur chance de gagner la Coupe d’Europe. Ils estiment que le rugby sud-africain ne génère pas assez d’argent pour bâtir des équipes très fortes. N’oubliez pas que les effets du Covid-19 se font encore sentir chez nous: la tournée des Lions n’a rien rapporté et notre Fédération n’est pas encore actionnaire de l’EPCR et de l’URC, elle ne touche donc pas les droits commerciaux et télévisuels. Mais ils préfèrent les compétitions européennes au Super Rugby, qui avait fini par lasser.

Cette épreuve était jugée très bonne quand elle concernait douze équipes, mais elle fut ensuite trop élargie et déséquilibrée. Le Covid a tout achevé et les Néo-Zélandais ne voulaient plus de l’Afrique du Sud dans ce Tournoi. En plus, les vols vers l’Australasie sont devenus plus rares. Vers l’Europe, les voyages sont moins longs et sans décalage horaire, les joueurs se sentent plus en forme. En plus, ils pensent que l’Europe est une destination plus intéressante à visiter, plus chargée d’Histoire. Mais, il faut le reconnaître, les voyages vers l’Europe ont aussi leurs difficultés.

En URC, les joueurs sont obligés de passer par Doha avec Qatar Airways, avec de longues attentes et des frais assez importants. Des équipes se sont retrouvées scindées, obligées de prendre des appareils différents.

Je sais que le public européen a du mal à comprendre pourquoi nos franchises ont quitté le Super rugby. Mais il y a toujours eu l’idée, ici, que l’Afrique du Sud appartenait à l’hémisphère nord à cause du même fuseau horaire. Ceci offre bien plus d’opportunités commerciales. Qui a envie de se lever très tôt le matin pour voir des matchs ? Le Super Rugby avait fini par devenir ennuyeux pour les joueurs et les supporters et ici, l’idée s’est imposée que l’Afrique du Sud et l’Europe allaient retirer des bénéfices mutuels de l’entrée de nos franchises en Ligue Celte et en Coupe d’Europe, sur la base des audiences télévisées. C’est pourquoi je pense que l’entrée de l’Afrique du Sud dans le Tournoi n’est qu’une question de temps, les Sud-Africains adorent l’idée et je pense qu’à terme, l’argent pèsera plus lourd que la tradition.