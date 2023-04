Jack Nowell, l'ailier d'Exeter, déplorait les erreurs qui ont mis les Chiefs sous pression lors de leur demi-finale de Champions Cup perdue face à La Rochelle, ce dimanche. S'il a apprécié l'ambiance mise par les supporters maritimes, il n'a pas souhaité évoquer sa probable arrivée à Marcel-Deflandre cet été.​​​

"On savait que ce serait un grand défi mais on croyait que l'on pouvait gagner. Il y a des moments où on a montré que nous étions une belle équipe mais nos petites erreurs se sont transformées en grandes erreurs. On savait que les Rochelais allaient faire une belle performance. Au niveau de l'ambiance, la foule a été incroyable. Tout le monde savait que ce serait fantastique de venir jouer ici mais je ne crois pas que cela nous ait mis de la pression. Pour le reste, je suis venu en tant que joueur d'Exeter, je ne me projetais pas plus loin. J'espère que je jouerai la semaine prochaine en championnat. Je ne veux pas quitter les Chiefs sur ce type de fin."