Le Leinster a écarté le Stade toulousain en demi-finale pour retrouver le 20 mai à l'Aviva Stadium le tenant du titre rochelais, qui s'est imposé face à Exeter. Vainqueurs la saison dernière, les Rochelais peuvent-ils recréer l'exploit, cette fois-ci à Dublin ? Nos journalistes ne sont pas d'accord.

On prend les mêmes et on recommence ! Pour la deuxième année consécutive, Leinsterman et Rochelais s'affronteront en finale de la Champions Cup. La saison dernière, les Maritimes s'étaient imposés à Marseille à la dernière minute de la rencontre. Ce remake se jouera cette fois-ci dans l'antre du Leinster, l'Aviva Stadium de Dublin. Est-ce mission impossible pour les joueurs de Ronan O'Gara ?

Dans ce 1 contre 1, nos journalistes sont divisés. Pour Vincent, la Champions Cup 2023 est promise aux Irlandais, à l'image d'un Tournoi des 6 Nations où le XV du Trèfle a réalisé le grand chelem. Paul en revanche, pense que le Stade rochelais est typiquement l'équipe qui peut faire déjouer le grand Leinster.

Réalisation Baptiste Barbat.