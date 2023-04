Ce vendredi soir, Grenoble, Mont-de-Marsan et Vannes ont assuré leur statut pour continuer leur marche en avant en haut de tableau. En fond de grille, Carcassonne peut toujours espérer se maintenir après son bonus défensif à Montauban.

Oyonnax a géré

C’était le choc des extrêmes ce vendredi soir dans l’Essonne. Avec son équipe type, Oyonnax n’aura pas tremblé bien longtemps. Dès la cinquième minute, les Aindinois ont frappé par l’intermédiaire d’Aurélien Callandret puis douze minutes plus tard avec Joe Ravouvou. L’écart étant fait, les protégés de Joe El-Abd se sont contentés de gérer tout en aggravant le score dans le second acte. Déjà relégués, les Massicois n’ont pas existé. Les Oyomen continuent de préparer au mieux les phases finales avec cette victoire 33-5.

Massip réussit sa sortie avec Provence Rugby

Tout comme à Massy, c’était un match sans enjeu qui se disputait sur la pelouse du stade Maurice-David. Et les supporters provençaux, venus assister à cette dernière rencontre de la saison dans leur antre préféré ont eu peur. Décomplexés, les Aurillacois ont mieux entamé le match avec deux essais dans les dix premières minutes. Par la suite, les hommes de Mauricio Reggiardo se sont réveillés pour finalement largement s’imposer, et avec le bonus. Pour sa dernière à domicile avant de rejoindre Bourg-en-Bresse, Florent Massip s’est offert un doublé pour terminer avec un score de 33-14.

Vannes peut toujours viser le top 2

Face à des Columérins déjà éliminés dans la course aux phases finales, les Vannetais ont déroulé mais peuvent nourrir des regrets. En plongeant dans l’en-but à quelques minutes de la fin du match, Nathanaël Hulleu pensait offrir le point de bonus offensif aux siens. C’était sans compter sur Thomas Girard, qui en inscrivant la deuxième réalisation de l’USC, a privé les Bretons d’une victoire à cinq points. Néanmoins, le RCV continue sa marche en avant dans cette deuxième division avec ce succès 27-23 et devra s’imposer à Grenoble lors de l’ultime journée pour espérer termine dans le top 2.

Rouen assure son maintien et peut souffler

Deux semaines après une magnifique victoire à Colomiers, les Rouennais peuvent complètement souffler : ils sont maintenus en Pro D2. Et les Normands n’ont pas forcément été inquiétés. Avec des essais de Masilevu et Gontinéac dans le premier acte, ils ont pris le large pour s’offrir un bon bol d’air. Comme un symbole, les troupes de Nicolas Godignon ont arraché une victoire 34-17 bonifiée à deux minutes du coup de sifflet final. Un cinquième point anecdotique mais qui fait office de cerise sur le gâteau pour le RNR.

Mont-de-Marsan en costaud, Soyaux-Angoulême en danger

Les Montois ont fait le boulot. Eux aussi dans le course pour une place directe en demi-finale, les Landais ont pu compter sur leurs fusées, Rasaku et Naituvi, pour faire plier des Angoumoisins trop imprécis, surtout en première mi-temps. Malgré une belle réaction dans le second acte, les Violets ont été trop justes. Mont-de-Marsan s’impose 34-22 en Charente et se met en très bonne position pour recevoir le barrage à domicile, mais peuvent légitimement viser une place directe dans le dernier carré.

Montauban soulagé, Carcassonne en sursis

C’était clairement le match de la soirée. Un duel à la vie à la mort sur la pelouse de Sapiac entre Montalbanais et Carcassonnais. Au final, tout le monde est « encore en vie » avons-nous envie de dire. L'USM a assuré son maintien avec une victoire 28-23 contre des Audois qui peuvent toujours espérer évoluer en Pro D2 la saison prochaine. C’est grâce à une pénalité dans les dernières secondes que les Audois ont arraché un point de bonus défensif. Lors de la dernière journée, les Jaune et Noir devront espérer une défaite à zéro point de Soyaux-Angoulême face à Oyonnax, tout en empochant cinq points à la maison face à Provence Rugby.

Grenoble s'offre un quart de finale la semaine prochaine

Les Grenoblois terminent cette 29ème journée à la deuxième place. La semaine prochaine, les Isérois seront assurés d'aller en demi-finale du championnat en cas de victoire contre Vannes à domicile. Face à Biarritz, les coéquipiers d'Eric Escande ont réalisé la première mi-temps parfait pour prendre quinze points d'écart. En début de second acte, les Basques ont réagi mais un doublé de Dridi et un essai de Qadiri ont tué les derniers espoirs des locaux pour finir avec un 36-25 au tableau d'affichage. Bousculé, Grenoble repart du Pays basque avec le sourire et avec le sentiment du devoir accompli.