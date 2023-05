Le Rugby Club Toulonnais s'est qualifié ce dimanche pour la finale de Challenge Cup en écrasant Trévise sur la pelouse de Mayol. Une victoire 23-0 que les Varois ont arraché en infériorité numérique après l'exclusion de Charles Ollivon dès la sixième minute de jeu. À l'issue de la partie, Baptiste Serin est revenu sur ce carton rouge, qui a transcendé le RCT.

Sur une action pourtant anodine au premier abord, le RCT a vu rouge. Pour une épaule directement à la tête de l'arrière du Benetton, Matteo Minozzi, Charles Ollivon a dû quitter ses partenaires beaucoup plus tôt que prévu. On jouait seulement la sixième minute de jeu quand le troisième ligne international a été exclu par l'arbitre du jour, Karl Dickson.

Lorsque le capitaine rouge et noir a quitté la pelouse de Mayol, la mine déconfite, il a été consolé par Baptiste Serin, qui a fait une course de plusieurs dizaines de mètres pour lui dire quelques mots à l'oreille. "C'était normal pour moi d'aller le voir, a avoué le demi de mêlée en conférence de presse. C'est mon ami, ce n'est pas un équipier. C'est mon ami dans la vie ! Je lui ai dit juste cette phrase : "On va le faire pour toi." C'est un fait de jeu, je ne veux pas qu'il gamberge."

Comme face à Toulouse il y a quelques semaines, les Toulonnais ont surmonté cette infériorité pour rendre une copie plus que satisfaisante face à des Italiens dépassés par les évènements. "Je n'aime pas trahir le vestiaire, mais je vais vous dire mot pour mot ce que j'ai dit au groupe à la mi-temps : "On l'a fait contre Toulouse, on est capable, et surtout, on va le refaire". On a répondu présent collectivement." Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien Bordelo-Béglais a été entendu par ses coéquipiers.

"J'ai fini en hypoglycémie"

Les Rouge et Noir ont tout donné, et ce n'est pas leur meneur de jeu que dira le contraire. "C'est notre énergie qui nous a fait gagner ! Je peux vous le dire facilement, j'ai fini en hypoglycémie, a avoué Baptiste Serin. Il fallait se démultiplier pour prendre le dessus après le rouge de Charles."

En tout cas, portés par des cadres en pleine forme, à l'image d'un Sergio Parisse toujours aussi précieux dans les grands matchs, les Varois se sont offert une nouvelle occasion de soulever le trophée de la Challenge Cup. Un an après avoir échoué face à Lyon à Marseille, le RCT va cette fois se rendre à Dublin pour délier Glasgow. Des Écossais que les protégés du duo Azéma-Mignoni ont pu regarder ce samedi soir : "En direct devant la télévision, avec le groupe, on a déjà identifié quelques trucs à exploiter." Ça promet...