Auteur d'une prestation de très haut niveau ce dimanche face à Exeter, en demi-finale de Champions Cup, Grégory Alldritt parle des frissons ressentis ce dimanche à Bordeaux. Le capitaine se projette sur la finale avec une détermination et une ambition intactes.

Avant de parler du match, quel est votre sentiment sur l’atmosphère dans le stade et autour ?

Ça a été incroyable. On était en train d’en parler dans le vestiaire. Je n’ai jamais connu ça. Il y avait eu les célébrations l’an passé mais ce n’était pas pareil, ce n’était pas dans un stade. Vous n’imaginez pas la force que ça nous donne. J’espère qu’il y aura un maximum de Rochelais à Dublin même si je sais que ce sera plus délicat.

? Ça, c'est une arrivée des joueurs qui restera dans les annales. Et pour longtemps.



Bon match à tous les supporters \ud83d\udc9b#SRvEXE | #ChampionsCup | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) April 30, 2023

Vous avez sur la durée livré une partie de rugby total. Avez-vous le sentiment d'avoir livré un de vos meilleurs matchs ?

Nous sommes très contents de la victoire mais on est loin d’avoir fait le match parfait. C’est génial en un sens, ça ne sert à rien de faire le match parfait en demie. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Ça nous garde dans le bain et ça nous permettra d’être prêts. Il nous faudra relever l’impossible mais on adore ça. Nous avons hâte d’y être.

Que vous inspire ce défi à Dublin ?

C’est ce genre de matchs que l’on veut. Gagner là-bas, c’est quelque chose que l’on n’a pas fait. On adore les gros défis. L’équipe n’y va pas en se disant qu’elle n’a rien à perdre, elle y va pour se dépasser collectivement et individuellement. On veut finir cette compétition sans regret. Le meilleur moyen est de soulever la coupe à Dublin. Pour ça, on a la chance d’avoir des gars comme Antoine (Hastoy) qui sont arrivés et sont morts de faim. Ça nous pousse à aller chercher cette deuxième étoile.

\ud83d\udccaPortés par un paquet d'avants impitoyables, les Rochelais ont vite éteint les Chiefs d'Exeter. Seuteni a fait parler ses talents de magicien alors que Nowell a sombré dès la première mi-temps.#SRvEXE #ChampionsCup https://t.co/ChLlV5aYNv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 30, 2023

Vous êtes sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Qu’est-ce qui peut vous arrêter ?

On ne sait pas (sourire). Vous me l’apprenez d’ailleurs... On ne regarde pas derrière nous. L’équipe voulait se qualifier pour cette finale et en Top 14. On a la chance d’avoir 40 à 50 joueurs concernés et on peut voir, à leur fierté aujourd'hui, que leur engagement est sincère. Tout le monde va profiter ce soir et, dès mardi, on va se projeter sur le match de Marseille. Nous avons la chance de basculer d’une demie à un match en prime-time au Vélodrome. Nous jouons au rugby pour vivre ces moments-là. Il ne faut pas baisser la cadence même si on aura la finale dans un coin de la tête. Le groupe grandit. Etre qualifié, ça ne nous suffit pas. On est très ambitieux.