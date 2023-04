Il ne reste plus que deux petites rencontres avant que la phase régulière de Pro D2 ne se termine. Dans le haut du tableau, Agen a l'occasion de faire la bonne opération face à Nevers alors qu'en fond de grille, Montauban pourrait sauver sa peau face à Carcassonne.

Agen - Nevers

L’odeur des phases finales va envahir le stade Armandie ce jeudi soir. Déjà assurés de terminer dans le top 6, Agenais et Neversois en veulent désormais plus : s’offrir une place directe pour les demi-finales en terminant à la deuxième place. Cette saison, le SUA a trébuché à quelques reprises à la maison. Les Lot-et-Garonnais restent néanmoins sur une victoire sur leur pelouse face à Carcassonne et un succès bonifié à Aurillac. En face, les Nivernais restent sur huit matchs sans défaite et se verraient bien poursuivre leur série face aux hommes de Bernard Goutta. Ça va taper fort.

Notre pronostic : victoire d’Agen.

Vannes - Colomiers

Tout comme Nevers, Vannes marche sur l’eau en ce moment. Il y a deux semaines, les Bretons ont enchaîné un septième succès d’affilée à Carcassonne pour assurer leur qualification. De leur côté, les Columérins ne verront pas les phases finales cette saison et n’ont plus rien à jouer lors des deux dernières journées. Lors de ce déplacement à la Rabine, difficile d’imaginer un exploit haut-garonnais face à un RCV irrésistible.

Notre pronostic : victoire de Vannes.

Provence Rugby - Aurillac

C’est une rencontre sans enjeu à laquelle vont assister les spectateurs des tribunes du stade Maurice-David ce vendredi soir. Toujours plus ambitieux, les Provençaux ne goûteront toujours pas aux phases finales. Ils doivent tout de même bien finir leur saison et la réception du Stade aurillacois est une parfaite occasion pour signer une nouvelle victoire. Les Cantaliens ont rempli tous leurs objectifs et peuvent se permettre de jouer en roue libre lors des deux derniers matchs. Il devrait y avoir des essais dans cette rencontre !

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby.

Massy - Oyonnax

C’est tout simplement le choc des extrêmes. D’un côté, une formation déjà condamnée et de l’autre, une équipe sûre de terminer la phase régulière sur la première place de podium. En gestion ces dernières semaines, les Oyonnaxiens n’ont plus rien à craindre et peuvent se permettre de faire tourner. Face à eux, ils vont retrouver des Massicois qui jouent pour l’amour du maillot et qui pourraient accrocher un gros poisson à leur tableau de chasse avant de retrouver la Nationale la saison prochaine. Une partie déséquilibrée sur le papier, qui pourrait tout de même être plus serrée que prévu.

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax.

Rouen - Béziers

Forts de leur exploit il y a deux semaines à Colomiers, les Rouennais n’ont besoin que d’une petite victoire pour assurer leur maintien en Pro D2. Face à l’ASBH, qui ne risque rien lors des deux dernières journées, l’occasion est beaucoup trop belle pour les joueurs de Nicolas Godignon. À domicile, ils restent sur deux matchs sans victoire avec deux nuls face à Provence Rugby et Nevers mais partent favoris face aux Biterrois. Une défaite serait une énorme surprise même si Béziers est capable de tout.

Notre pronostic : victoire de Rouen.

Soyaux-Angoulême - Mont-de-Marsan

Au moment d’entrer sur la pelouse de Chanzy, Angoumoisins et Montois n’auront pas les mêmes objectifs. Les Violets veulent assurer leur maintien tandis que les Landais, troisième de Pro D2 avant cette journée, visent la place de dauphin, qualificative pour les demi-finales. En forme, les joueurs de Vincent Etcheto n’ont plus perdu à domicile depuis le 27 janvier dernier face à Colomiers. Portés par Ben Botica, arrivé il y a quelques semaines, les Charentais ont les moyens de rafler la mise.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême.

Montauban - Carcassonne

C’est un match à la vie à la mort pour Carcassonne. En cas de défaite à zéro point à Sapiac, les Audois seront assurés d’évoluer en Nationale lors de la prochaine saison. Vous l’aurez compris, les Carcassonnais n’ont pas le droit à l’erreur mais la tâche sera loin d’être aisée. L’USM a l’opportunité d’officialiser son maintien devant des supporters. Après une saison cauchemardesque, Jérôme Bosviel et ses coéquipiers peuvent sauver leur peau en empochant les quatre points de la victoire. Dans une cuvette à guichets fermés pour l’occasion, les Montalbanais ont un temps d’avance.

Notre pronostic : victoire de Montauban.

Biarritz - Grenoble

En ce moment, rien ne va du côté du Biarritz olympique. C’est simple, les Basques sont sur une série de cinq défaites en championnat et n’ont plus connu le goût de la victoire depuis le 3 mars face à Massy. Largement battus à Nevers lors de leur dernière sortie, les Grenoblois ont bien envie de repartir de l’avant pour conserver leur deuxième place, qui envoie directement dans le dernier carré. Pour le BO, c’est la dernière occasion de bien terminer la phase régulière devant les tribunes d’Aguilera.

Notre pronostic : succès de Grenoble.