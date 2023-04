À l’aube du match le plus important de leur saison face à Montauban (vendredi, 19h30), les Carcassonnais se sont retrouvés à Toulouse ce jeudi. Une mise en place délocalisée à Ernest-Wallon pour régler les derniers détails.

C’est sur les terrains du Stade toulousain que le bus de l’USC a fait un premier arrêt ce jeudi soir. Sous le soleil de la ville rose, les Audois se sont retrouvés pour une mise en place loin de leurs bases. Après les premiers échauffements, Christian Labit et son staff réunissaient le groupe pour annoncer les remplaçants avant une opposition sans contact pour répéter les dernières combinaisons et se mettre en jambes. De l’autre côté du terrain, quelques membres du staff se lançaient dans une partie de rugby touché.

Rapidement les avants se séparaient du groupe pour réviser la touche. Étienne Herjean donnait de la voix pendant que les arrières s’entraînaient sous les ballons hauts. Un dernier contact avec la pelouse dans une ambiance détendue avant le jour J faisant presque oublier l’absence de joueurs précieux… Le pilier Soso Bekoshvili, touché au genou ou encore le troisième ligne Rob Harley, touché au mollet, ne porteront pas le maillot Jaune et Noir ce vendredi soir. « Les blessures ont fait partie de notre saison, on n'a quasiment jamais aligné une équipe type. On s’y habitue. Cela permet de faire jouer d’autres joueurs mais c’est vrai que pour le système c’est compliqué. Quand les leaders se blessent c’est plus difficile », avoue Christian Labit.

Marques sera bien remplaçant

Touché au mollet, Samuel Marques aurait pu vivre cette rencontre depuis les tribunes. Titulaire face à Vannes lors du dernier match, le demi de mêlée avait dû quitter la pelouse prématurément après 18 minutes de jeu. Sa présence sur la feuille de match était donc compromise jusque dans les derniers instants. Le demi de mêlée s’est entraîné avec ses coéquipiers sans prendre de risque. Il est d’ailleurs l’un des premiers à avoir quitté la pelouse. L’entraîneur audois assure : « Sam est très important pour le groupe. C’est un joueur qui a été un véritable relais pour moi tout au long de la saison. Il est impliqué avec les hommes et les hommes le respectent énormément. Je trouvais que c’était légitime de le mettre sur la feuille. Ce genre de match se joue aussi dans l’état d’esprit et dans la manière d’être. Si on n’avait pas pris ce risque, je pense que cela aurait été une erreur. C’est une pièce essentielle à notre rouage. ».

Si Samuel Marques n’évoluera sans doute pas à 100% de ses capacités physiques vendredi soir, il n'en reste pas moins le leader dont les Audois ne pouvaient se passer à l'aube d'un choc crucial pour leur survie en Pro D2...