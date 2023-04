Le manager de Montauban Pierre-Philippe Lafond se montre, à l'instar de ses joueurs, très impatient d'être au coup d'envoi de ce match décisif contre Carcassonne vendredi. Une sorte de finale, qui est pour lui un événement magnifique, dans lequel il ne faut pas se manquer.

Le dénouement de la saison approche et ce match contre Carcassonne semble être une finale pour le maintien. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Ça y est, c'est pour vendredi. On n'y est pas tout à fait, il reste quelques jours, quelques heures... Je pense que tout le monde a hâte d'y être : joueurs, entraîneurs, supporters, dirigeants. Tout le monde veut voir Sapiac plein comme un œuf avec une ambiance de feu.

Ce match risque d'être unique pour les joueurs ?

C'est génial parce qu'il y a l'enjeu et l'événement : et c'est l'événement qu'il faut croquer à fond. Jouer dans un Sapiac plein, ça n'arrive pas tous les ans et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc quand dans une saison plus difficile que les autres, tu as la chance de le faire, c'est génial. Et en tant que joueurs professionnels, il ne faut pas qu'ils passent à côté. Il faut y aller à fond.

Vous avez déjà joué des matchs très importants avec l'USM, ça vous rappelle des souvenirs ?

J'ai eu la chance de connaître ça et j'ai hâte d'y être à nouveau. C'est particulier. J'ai eu la chance de jouer ou d'entraîner dans différents stades en France et il y a des trucs qui m'ont marqué : à Anoeta ou au Stade de France quand j'ai joué à l'Aviron bayonnais, à Mayol, etc. Ce sont des matchs qui te marquent dans ta carrière d'entraîneur, de joueur, d'homme. L'événement est beau.

Il est important d'apporter une certaine légèreté dans la préparation du match au vu du lourd contexte ?

Le contexte, moi j'appelle ça l'enjeu. Tout le monde sait que c'est un match qui va compter énormément entre le quatorzième et le quinzième. Il faut bien le préparer et être concentrés sur nous, sur notre jeu et sur ce que nous voulons mettre en place. Et puis, lors de nos dernières sorties à Sapiac, contre Rouen et Aurillac, les garçons ont pris du plaisir ! Il y a cet engouement qui a été amené en partie par la billetterie à cinq euros. C'était marrant et pas marrant parce que ça nous a rappelé la période Covid où nous jouions dans des stades vides. Et nous nous sommes dit que c'était plaisant de jouer devant ses supporters et devant un stade plein.

Craignez-vous Carcassonne ?

Oui, l'année dernière, ils étaient dans le top 6 et ont fait un barrage à Nevers. Eux aussi ont vécu une saison difficile mais ils ont des qualités, des bons joueurs. C'est la dureté de la Pro D2 qui fait que nous nous retrouvons tous les deux ici.

Avez-vous prévu de changer votre routine d'avant-match ?

Nous en avons parlé aux joueurs mais non, ils n'ont pas voulu changer. Nous avions notamment demandé s'ils voulaient que nous mettions une mise au vert spéciale, mais ils n'ont pas souhaité. L'important c'est ce qu'ils ressentent eux. Nous aurions pu nous enfermer dans un hôtel mais il faut meubler l'attente et ne pas faire le match quarante fois dans sa tête avant de le jouer. Ce sont des grands garçons, 28 ans de moyenne d'âge je le rappelle, ils se connaissent.