Agen et Nevers, deux des équipes en forme de Pro D2, vont se retrouver pour un match crucial. Le vainqueur fera un grand pas vers (au minimum) un barrage à domicile. Les Agenais attendent cette rencontre avec impatience.

Cela faisait longtemps, trop longtemps que ce vent de phases finales n’avait pas soufflé sur Armandie. Depuis deux semaines, les Lot-et-Garonnais ont validé leur ticket. Ce qui était l’objectif principal. Depuis, Bernard Goutta surfe sur cette dynamique pour mobiliser son groupe. "On sort de deux victoires importantes. Nous sommes allés en stage et avons travaillé très dur sur l’aspect rugby. Cela nous a aussi permis de nous resserrer et de récupérer des joueurs blessés", confirme ainsi le capitaine Vincent Farré.

C’est sur la Costa Brava que les Agenais ont mis le focus sur la venue de Nevers. "Cela nous a fait du bien de se retrouver loin de tout. Ça a soudé encore plus le groupe car le fait de passer des moments ensemble compte beaucoup" poursuit le capitaine.

Objectif atteint, place à la suite

Dimanche, les Agenais ont retrouvé Armandie pour préparer un véritable huitième de finale. "Cela va être un match de phases finales. Tout le monde est prêt dans les têtes mais cela passera par de la maîtrise, une grosse conquête et une belle défense. Après, il faut se faire plaisir comme on a su le faire lors des derniers matchs" résume Loris Zarantonello.

Évidemment, comme précisé plus haut, l’objectif du Top 6 est validé. Mais les Lot-et-Garonnais ont faim et veulent désormais aller chercher plus haut. "L’objectif est atteint, mais on sait qu’il reste deux matchs et qu’on a l’occasion d’aller chercher quelque chose d’encore plus beau. Une qualif’ à domicile voire mieux puisque nous sommes encore dans les clous pour la seconde place", confirme Farré. En effet, en cas de victoire face à Nevers puis à Béziers, le SUA ne serait plus très loin d’une place directe en demi-finale. Place dans un premier temps à une grosse partie, face à un beau morceau de cette Pro D2.

Nevers a le même objectif

Au match aller, les Agenais ont subi le plus gros revers de leur saison (39-13). L’esprit "revanchard" dont parlent Farré et Zarantonello existe forcément, "même s’il s’agira d’un match complètement différent". Le coach, Raphaël Lagarde, est d’accord : "On a subi la plus grosse défaite de notre saison là-bas. Notamment dans le jeu. Donc on s’en est servi pour voir de quelle manière ils jouent et ils évoluent. Eux seront décomplexés et vont envoyer du jeu. C’est une des meilleures équipes de Pro D2. C’est costaud devant, c’est agressif. Derrière, ça joue bien, ils ont de belles structures bien larges et bien profondes".

Cependant, les Agenais sont sûrs de leurs forces. Ils l’ont prouvé lors de leurs deux dernières rencontres et pourront compter sur plus de 9 000 supporters qui pousseront derrière eux. "On sent beaucoup de ferveur autour de cette rencontre. On a hâte d’y être" se réjouit Farré. Agen a activé le mode phases finales mais reste focus sur ses deux derniers matchs. L’envie de ramener un barrage à Armandie est dans toutes les têtes après deux saisons en enfer.