La 22ème journée de Pro D2 s'est achevée avec la victoire de Biarritz. Le joueur du week-end, l'image de la soirée, le geste marquant... Voici tout ce qu'il faut retenir de cette 22ème !

L'hommage : le teeshirt pour Simon Lloret

Il y a deux semaines, Simon Lloret, jeune arbitre, était sauvagement agressé lors d'une rencontre dans le Var. Non loin de là, toujours dans la région Paca, à Aix-en-Provence, un hommage a été rendu au jeune homme de 19 ans. À l'image de l'arbitre assistant de la rencontre entre Provence Rugby et Colomiers Monsieur Millotte, qui a endossé un teeshirt pour lui témoigner son soutien lors de l'échauffement. S'en est suivie une rencontre où, justement, les arbitres ont eu beaucoup de travail avec plusieurs appels à la vidéo lors du succès de Provence Rugby contre les Columérains (27-18).

La décla' : Fonteneau officialise Calvet à Agen

Nous vous l'avions annoncé, Sébastien Calvet était très proche de s'engager avec Agen. Le président du SUA Jean-François Fonteneau a officialisé l'arrivée du manager de l'équipe de France U20 pour la saison prochaine au micro de Canal+, avant la rencontre des siens à Montauban. Après le départ de Bernard Goutta le 31 décembre dernier, le club agenais cherchait son nouveau manager. Originaire du Lot-et-Garonne, c'est un retour aux sources pour Calvet. Mais avant de poser ses valises à Armandie, il essaiera de guider les Bleuets vers un quatrième triomphe de rang en Coupe du monde U20 ! En attendant, le SUA s'est imposé chez un Montauban en crise, 26-27 score final.

Le geste : le drop de Lucas Méret

Ryan McCauley (Valence Romans) pensait avoir permis aux siens de prendre le large dans un match tendu contre un Dax accrocheur, comme à son habitude. Las, la vidéo n'a pas permis à Madame Groizeleau de valider l'essai. Sur le renvoi d'en-but à suivre, Lucas Méret réceptionne la balle avant de claquer un drop de plus de 40 mètres (61e) ! Un geste décisif permettant aux siens de se détacher au score (18-7). Le VRDR a ensuite marqué deux essais pour sécuriser un succès 30 à 7 important dans la course au maintien !

L’essai : Grenoble, coup sur coup

S’il a fallu patienter jusqu’à la 19ème minute pour voir le premier essai du match entre Grenoble et Rouen, les Isérois en ont offert deux pour le prix d’un. C’est d’abord par le talonneur Mathis Sarragallet, bien venu et servi dans l’intervalle de la ligne arrière, que le FCG ouvre le score avec une première réalisation à la 18ème minute et 45 secondes. Un coup d’envoi, un dégagement, une touche jouée vite par Rouen, un ruck puis une sautée manquée et voilà qu’à peine deux minutes plus tard, c’est Wilfried Hulleu qui intercepte avant de filer sous les poteaux. L’ailier aura donc passé une belle soirée, puisqu’il s’est offert un joli triplé et que Grenoble s’est imposé largement, 43-16 face à Rouen. Grenoble est 11ème alors que Rouen reste lanterne rouge.

Le joueur : Semi Lagivala voit triple

Le jeune fidjien (20 ans) de Mont-de-Marsan a marqué pour la première fois cette saison. Et quitte à marquer, autant ne pas le faire à moitié ! Pas un, pas deux, mais bien trois essais pour cet ailier, qui connaissait sa cinquième titularisation en Pro D2 cette saison. D’abord sur une longue passe de l'ouvreur Du Plessis, il se défait de Lafitte, Ayarza et Jacob Botica pour aplatir le premier essai de la partie. Son deuxième essai est plus acrobatique. Suite à une transversale de Du Plessis, à nouveau, il plonge dans le coin gauche de l’en-but et termine même sur la piste d’athlétisme bordant le terrain. Enfin, pour parfaire son œuvre, il est servi en bout de ligne, après un deux contre un, et n'a plus qu’à faire parler sa vitesse. Les Montois ont largement surclassé 52-7 un Soyaux-Angoulême remanié. L’autre ailier Eroni Sau s’est lui distingué par un doublé.

L'image : accrochage entre Vannetais !

Des disputes entre adversaires, il n'est pas rare d'en voir au rugby. En revanche, entre coéquipiers, c'est plus rare ! C'est pourtant ce qui est arrivé à la mi-temps de Biarritz-Vannes ! Alors que Charles-Henri Berguet se disputait avec des adversaires, son capitaine au RCV Karl Chateau est venu séparer tout ce petit monde. Après avoir échangé quelques mots, les deux joueurs de Vannes se sont empoignés. Ils ont été séparés par Matthieu Uhila avant qu'ils ne puissent en venir aux mains. Au terme de ce match, les Vannetais se sont inclinés par deux petites marques (12-10).