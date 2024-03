Dans ce duel des promus de Pro D2 entre un Valence Romans en mal de points et un Dax qui avance avec une ambition discrète vers la 6e place, tout semblait possible à Georges Pompidou pour cette rencontre de la 22e journée. Ce sont les Valentino-Romanais qui ont nettement pris le meilleur dans cette rencontre tendue pendant 80 minutes. Dominateurs en mêlée, plus réalistes et moins indisciplinés, portés par le pied de son ouvreur Lucas Meret, les Dromois s'imposent sans contestation et se donnent de l'air dans la course au maintien. Dans le coup à la pause, les Dacquois, trop instables, ont craqué au retour des vestiaires.





L'an dernier les deux équipes dominaient le Nationale pour grimper en Pro D2. 8 mois plus tard, les deux clubs se retrouvaient à Georges-Pompidou avec des ambitions opposées. Les Dacquois flirtent avec la 6e place synonyme de barrages alors que les Valentino-Romanais tentent de conserver leur place à ce niveau. Ce sont les joueurs de Valence Romans, parfaitement menés par Lucas Meret, qui se sont imposés solidement face à Dax (30-7) dans un match qu'ils ont su se rendre plus facile. Ce Valence Romans - Dax est un match limpide dans son déroulé pourtant entre une équipe en proie au doute contre une autre avec beaucoup plus de certitudes. Les premiers instants de la rencontre semblaient le confirmer avec une première attaque pour les Landais que Romuald Seguy manquait de concrétiser au pied pourtant non loin des poteaux (5e). À l'inverse, Lucas Meret, son alter ego de la Drôme, ne manquait pas dans l'instant d'après de faire payer aux Dacquois leur première faute sur la première venue dans le camp adverse (6e, 3-0). Ce schéma se répétait encore deux fois dans les 20 premières minutes avec des Dacquois voulant produire du jeu mais maladroits balle en main et nerveux en défense. Après 22 minutes de jeu, Valence Romans menait 9-0. Dax réagit avant la pause Dans cette première période qui n'était pas exactement la fête du beau jeu, les essais ne semblaient pas vouloir poindre, la faute à trop de ballons relâchés dans les phases d'attaques des deux côtés et l'envie de faire payer immédiatement parfois trop rapidement, les fautes adverses côté Damiers. Valence Romans était largement dominateur en mêlée mais cela ne se voyait pas assez au tableau d'affichage. Pire, juste avant la pause, ce sont les Dacquois qui plantaient le premier essai du match après quelques longues secondes passées dans les 22m adverses. En renversant le jeu de la droite vers la gauche, l'arrière allemand Maxime Oltmann trouvait l'ouverture et rapprochait nettement son équipe à la pause (9-7). Le second acte reprenait sur le même modèle que le premier avec les joueurs de Fabien Fortassin beaucoup plus sereins et disciplinés et toujours dominateurs en conquête malgré les changements de joueurs pour Dax. À la 47e et à la 56e minutes, Lucas Meret aggravait le score avec deux nouvelles réussites au pied (15-7). Mieux, à l'heure de jeu, il parvenait à marquer trois nouveaux points, cette fois d'un drop de 40m, à la suite d'un renvoi d'en-but dacquois sur un essai drômois non validé (justement) par la vidéo (61e, 18-7). Un break en 2 minutes Mais la rencontre n'allait pas suivre ce modus operandi jusqu'au bout. un peu de folie allait intervenir dans cette rencontre dominée par Valence Romans mais pas encore gagnée. Aux 67e et 68e minutes, le VRDR allait planter deux essais. Le premier était inscrit par Joris Moura sur un service plein de politesse de Ben Neiceru tout à droite pour conclure une longue présence dans les 22m de Dax (25-7). Sur le coup d'envoi suivant alors que Dax évoluerait à 14 pour 10 minutes, Lucas Meret réussissait une relance audacieuse jusqu'à la médiane avant un jeu au pied rasant à droite parfait pour son ailier Vargas (68e, 30-7).

La fin de rencontre ne montrait plus grand-chose, le temps pour Simon Garrouteigt de se faire expulser pour un plaquage dangereux côté Dax qui aurait pu faire beaucoup mieux à Valence Romans. Les Damiers se contenteront sans problème d'une victoire sans bonus mais très importante pour leur maintien.