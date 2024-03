Pro D2 - Mont de Marsan n'a pas fait dans la dentelle en cette 21e journée de Pro D2. Les Landais ont tout simplement surclassé le SA XV en s'imposant 52 à 7 grâce à un récital offensif. Ces 8 essais confortent la place des Jaune et Noir dans le top 4 du championnat.

Mont de Marsan et Angoulême avaient l'ambition de prendre des points pour avancer encore et encore dans leurs missions respectives. Côté landais, c'était pour viser haut alors que côté charentais, c'était pour ne pas regarder trop bas. Ayant gagné lors de la précédente journée, les deux équipes avaient le couteau entre les dents pour faire de ce match un nouveau succès. Cependant, les espoirs des uns ont rapidement tourné court tandis que les ambitions des autres se sont renforcées au rythme des nombreux essais inscrits.

Une affaire rapidement pliée

Il n'aura fallu que 40 minutes pour connaître le nom de l'équipe qui s'imposerait ce soir. Encore mois pour comprendre qu'il y avait un niveau d'écart entre ces deux formations. Car dès les premiers instants, les Landais ont donné le ton en envoyant du jeu à la main et en exploitant chaque espace laissé par une défense angoumoisine attaquée de tous les côtés. Le verrou charentais a donc sauté dès la 6e minute de jeu, permettant à Lagivala d'inscrire le premier de ses 3 essais de la soirée. Bien servi par le pied de Du Plessis, il aggravait le score à la 15e minute de jeu (12/0). Ces belles actions ont motivé son homologue fidjien, Sau, qui lui aussi filait par deux fois dans l'en-but grâce à sa puissance mais surtout à la vitesse d'exécution de son équipe qui développait un rugby de haut niveau sur la pelouse du stade Boniface. Bref, Lau (26e et 30e) portait le score à 24 à 0 avant que Lagivala ne conclût la première mi-temps avec son 3e essai au terme d'une action de 50 mètres (31 à 0).

Rugby champagne

Les Montois n'ont jamais été rassasiés. Pour le plus grand bonheur de leurs supporters, ils ont repris la seconde période comme ils avaient terminé la première, c’est-à-dire avec l'ambition de faire vivre le ballon et de manger chaque espace qui leur était laissé. En face, les Angmousins tentaient tant bien que mal de tenir le rythme infernal imposé par les Jaune et Noir. L'Espagnol Ayarza parvenait même à réduire la marque en inscrivant l'essai de l'honneur (52e, 31 à 7). Peu touchés par ce petit sursaut d'orgueil, les joueurs du Stade Montois ont poursuivi leur récital pour inscrire 3 nouveaux essais. Cortes, Desaubies et Canut ont été les trois derniers marqueurs de la soirée, portant le score à 52 à 7.

De quoi nourrir des ambitions

Le rugby développé ce soir par Mont de Marsan fut très agréable à regarder et surtout, il permet aux fans du Stade Montois d'envisager le futur avec optimisme. Cet avenir, les Landais doivent le voir fait de phases finales puisque le club mené par Patrick Milhet pointe au 4e rang de Pro D2 avec une marge confortable de 10 points sur le 6e. Ce 10e succès en 11 rencontres à domicile, largement bonifié, servira de match de référence à cette équipe tant elle a dominé son adversaire de bout en bout.

Au contraire, la soirée a été cauchemardesque pour le SA XV qui n'a jamais su rivaliser. Prise de vitesse, cette formation qui lutte pour son maintien n'a jamais été en mesure de ralentir le jeu offensif de Mont de Marsan. Toujours 14e, les hommes d'Alexandre Ruiz n'ont pas confirmé leur excellent résultat acquis lors de la journée précédente face à Provence Rugby. Ainsi, les Charentais devront se ressaisir pour montrer un autre visage face à Valence Romans la semaine prochaine.