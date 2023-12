Cela va faire l’effet d’une bombe dans le Lot-et-Garonne à quelques heures du passage à la nouvelle année. Le groupe lot-et-garonnais va perdre son manager à l’aube de la reprise du championnat de Pro D2.

Selon nos informations, Bernard Goutta a annoncé à ses joueurs son départ avec effet immédiat ce dimanche matin. Un tremblement de terre quand on sait que le manager était sous contrat jusqu’en 2026. Arrivé dans le Lot-et-Garonne il y a quasiment deux ans jour pour jour, il a d’abord sauvé le club de la catastrophe en évitant une relégation en Nationale avant de le qualifier pour la phase finale l’an passé. Le SUA est actuellement dixième de Pro D2.

Il y a quelques semaines, et malgré une relation plutôt tendue avec son manager, Jeff Fonteneau avait pourtant confirmé sa confiance en son staff. Deux semaines plus tard, Goutta décide de quitter le navire. Information confirmée par le président qui tiendra une conférence de presse probablement mardi pour évoquer plus précisément les raisons de ce changement.

Quid des fins de contrat ?

Pour le remplacer, Fonteneau a décidé de faire confiance à Barry Maddocks, Adel Fellah et Dave Ryan qui sont déjà en place. On peut légitimement penser que le premier cité aura beaucoup plus de responsabilités de par son expérience.

Mais à quelques jours de la réception de Valence-Romans, il est évident que la situation n’est pas idéale. Encore moins pour les joueurs en fin de contrat qui doivent (devaient ?) être reçus ce mardi par les dirigeants pour en savoir plus sur leur avenir. Une chose est certaine : le groupe devrait être assez chamboulé par ce départ précipité du manager lot-et-garonnais. Ce dernier, qui annonçait que son contrat avec le SUA était le dernier de sa carrière, choisira-t-il de relever un dernier défi ?